У смертельній аварії на Франківщині загинув скутерист. ФОТО

Сьогодні, 28 червня, на Прикарпатті сталася смертельна ДТП.
Трагедія сталася о 9.00 ранку між населеними пунктами Крилос та Галич, поблизу колиби “Круті кошики”, повідомляє Галицький кореспондент.
Водій скутера та водій автомобіля “Рено Мастер” рухалися в одній смузі в напрямку Галича.
Автівка протягнула скутер кілька десятків метрів. Від отриманих травм скутерист загинув одразу.
Деталі ДТП встановлюються.
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