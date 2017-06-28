У смертельній аварії на Франківщині загинув скутерист. ФОТО

Сьогодні, 28 червня, на Прикарпатті сталася смертельна ДТП.

Трагедія сталася о 9.00 ранку між населеними пунктами Крилос та Галич, поблизу колиби “Круті кошики”, повідомляє Галицький кореспондент.

Водій скутера та водій автомобіля “Рено Мастер” рухалися в одній смузі в напрямку Галича.

Автівка протягнула скутер кілька десятків метрів. Від отриманих травм скутерист загинув одразу.

Деталі ДТП встановлюються.