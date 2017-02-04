У середмісті Франківська в білий день викрали елітний позашляховик. ФОТО

Вчора, 3 лютого, приблизно о 16 годині в Івано-Франківську на вулиці Незалежності, поблизу магазину “Шмайстер”, невідомі викрали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150.

Про це у мережі Фейсбук повідомила власниця автомобіля Тетяна Гуменюк, пише КУРС.

“ДРУЗІ! Щойно 20 хв. тому в нас вкрали авто з-під магазину Шмайсер. Прохання поширити… Може, хтось бачив… АТ7727ВМ“, – написала Гуменюк.

У прес-службі патрульної поліції КУРСу повідомили, що приблизно о 16 годині екіпаж патрульної поліції отримав виклик про незаконне заволодіння автомобілем “Toyota Land Cruiser”.

Зі слів свідків, невідомі особи сіли в автомобіль та поїхали в напрямку Тисмениці.