У природному парку на Франківщині стало більше оленів

У Національному природному парку “Верховинський” завдяки заходам із захисту тваринного світу вдалося збільшити популяцію оленів.

Кількість оленів зросла на 6%, тобто 9 особин, порівняно з минулим роком, пише Галка з посиланням на НПП “Верховинський”.

На період гону, 11 вересня по 1 листопада 2017 року, у парку ввели заходи із охорони оленя благородного. Працівників служби державної охорони мобілізовано на цілодобове чергування.

Саме в цей період спосіб життя оленів зменшує їх пильність до захисту і вони стають легкою здобиччю для хижаків, та браконьєрів.

В цей період обмежили перебування транспорту та людей на природо-охоронній території.

Працівниками відділень проведено 32 рейди, зокрема 8 спільних з працівниками відділу державної охорони та працівниками правоохоронних органів.

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