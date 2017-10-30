Додому Новини Суспільство У природному парку на Франківщині стало більше оленів

У природному парку на Франківщині стало більше оленів

0
Поділитися

У Національному природному парку “Верховинський” завдяки заходам із захисту тваринного світу вдалося збільшити популяцію оленів. 

Кількість оленів зросла на 6%, тобто  9 особин, порівняно з минулим роком, пише Галка з посиланням на НПП “Верховинський”.

Don Yapon

На період гону,  11 вересня по 1 листопада 2017 року, у парку ввели заходи із охорони оленя благородного. Працівників служби державної охорони  мобілізовано на цілодобове чергування.

Саме в цей період спосіб життя оленів зменшує їх пильність до захисту і вони стають легкою здобиччю для хижаків, та браконьєрів.

В цей період  обмежили  перебування транспорту та людей на   природо-охоронній території.

Працівниками відділень проведено 32 рейди, зокрема    8 спільних з працівниками відділу державної охорони та працівниками правоохоронних органів.

Читайте також: На Франківщині будуть розводити диких кабанів та оленів

Статті по теміБільше від автора