У неділю відомий львівський журналіст презентує у Коломиї два романи про Україну. АНОНС

У Музеї він презентуватиме свої романи про Україну “№1” та “№2”, які нещодавно зібрали чималу аудиторію шанувальників на щорічному Форумі видавців у Львові.

Зустріч відбудеться 15 жовтня о 14.00.

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