Додому Новини Культура У неділю відомий львівський журналіст презентує у Коломиї два романи про Україну....

У неділю відомий львівський журналіст презентує у Коломиї два романи про Україну. АНОНС

0
Поділитися

У Національному музеї відбудеться зустріч із львівським журналістом, ведучим телеканалу “ZIK” Остапом Дроздовим.

Він провів понад тисячу ефірів з політиками усіх рівнів. Окрім того, Остап Дроздов автор уже двох книг.

Don Yapon

У Музеї він презентуватиме свої романи про Україну “№1” та “№2”, які нещодавно зібрали чималу аудиторію шанувальників на щорічному Форумі видавців у Львові.

Зустріч відбудеться 15 жовтня о 14.00.

Читайте також: Цього тижня Franco-театр представить коломиянам прем’єру про війну. АФІША.

Статті по теміБільше від автора