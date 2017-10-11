У неділю відомий львівський журналіст презентує у Коломиї два романи про Україну. АНОНС

У Національному музеї відбудеться зустріч із львівським журналістом, ведучим телеканалу “ZIK” Остапом Дроздовим.
Він провів понад тисячу ефірів з політиками усіх рівнів. Окрім того, Остап Дроздов автор уже двох книг.
У Музеї він презентуватиме свої романи про Україну “№1” та “№2”, які нещодавно зібрали чималу аудиторію шанувальників на щорічному Форумі видавців у Львові.
Зустріч відбудеться 15 жовтня о 14.00.
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