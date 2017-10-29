У небі над “ДНР” розгорнули гігантський прапор України. ФОТО

28 жовтня активісти на Донеччині запустили на повітряних кулях гігантський прапор України в бік територій, окупованих терористами ДНР.

На акцію багато жителів Авдіївки прийшли з дітьми. Про це повідомив у Facebook волонтер і блогер Алекс Нойт, пише Gazeta.ua.

“Дорога до Авдіївської промзони, сьогодні, запуск чергового подарунка в сторону Горлівки. Прапор зшитий у більшій мірі завдяки патріотам на окупованих територіях. Дуже нервують окупантів українські броньовані кульки, особливо з Гімном України”, – повідомив Нойт.