У Надвірнянському районі протистоять незаконній вирубці лісу

Громада обурена незаконною вирубкою Надвірнянського агролісгоспу.

Як пише МІСТО, 7 лютого, розпочала роботу екологічна комісія Івано-Франківської облради. Депутати розглянули у рубриці “різне” лист від громади Тисменичан щодо рубки цінних дубів Надвірнянським спеціалізованим агролісгоспом.

Питання вже розглядається Надвірнянською районною радою.

Громада просить створити робочу групу в облраді і моніторити ситуацію. Зараз ситуація загострилася: громада не дозволяє вивозити дуб. Наразі вирубка припинена.

Представники громади прийшли на комісію і пояснили, що вирубка здійснюється від 2014 року. Уже вирубали більше як на 5-тьох гектарах деревину.

Варто зазначити, що раніше понад 50 представників громади села Тисменичани виступили на сесії проти незаконної вирубки дубів на території населеного пункту. Для контролю ситуації навіть зорганізувались в екологічну дружину.