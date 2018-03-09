У МОЗ заявили, що вхід до медичних закладів з дитячими візочками має бути безперешкодним

До Міністерство охорони здоров’я України надійшла ціла підбірка фото з оголошеннями на дверях медичних закладів Києва про заборону туди заходити з дитячими візками.

Причому, не просто закладів, а закладів первинної ланки. І не просто закладів первинної ланки, а закладів, де лікують дітей, пише Zik.

Заступник очільниці медичного міністерства Павло Ковтонюк запевняє, що МОЗ буде більше фінансувати медицину, в якій до амбулаторії можна буде прийти з візочками. І самокатами. І машинками. І велосипедами. І з великим іграшковим динозавром

“Уже від липня цього року для отримання оплати за послуги нова Національна служба здоров’я буде жорстко вимагати від амбулаторій та поліклінік дотримання елементарних сервісних вимог.

Говоримо про підвищення фінансування медицини?

Таку медицину ми не будемо фінансувати більше.

Ми будемо більше фінансувати медицину, в якій до амбулаторії можна буде прийти з візочками. І самокатами. І машинками. І велосипедами. І з великим іграшковим динозавром. Звикайте.

Особливо неприємно, що це відбувається прямо посеред столиці. Направляємо відповідний лист до Київського управління охорони здоров’я та очікуємо, що такої ганьби пацієнти не бачитимуть вже найближчим часом. Прошу батьків перевіряти це і писати нам”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: У МОЗ розповіли, чи ходитимуть сімейні лікарі на виклики до хворих.