У МОЗ розповіли, чи ходитимуть сімейні лікарі на виклики до хворих. ВІДЕО

Медична реформа зберігає можливість виклику сімейного лікаря до хворого.

Про це у програмі “Вердикт” з Сергієм Руденком на Еспресо.TV розповіла в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Телеглядач запитала в.о міністра, чи в результаті впровадження медичної реформи буде збережено можливість виклику сімейного лікаря до помешкання хворого.

“Кожен лікар зможе виїжджати до своїх пацієнтів. Це буде їхній вибір, чи вони будуть виїжджати чи вони будуть пацієнтів викликати до себе. Це залежить від стану пацієнта, чи хворий може приїхати чи лікар мусить виїхати. Є ще також другий закон, який ми зараз намагаємося імплементувати. Це є підтримка медичної допомоги у сільській місцевості”, – сказала Супрун.

За її словами, йдеться про законопроект, згідно з яким лікарі у селах отримають допомогу щодо власного автотранспорту.

Супрун нагадала, що в Україні вже існує система невідкладної допомоги, яка зараз не дуже використовується. У цій системі лікар може приїхати до хворого, але це не є екстреною допомогою.

“Ця система невідкладної медичної допомоги ще не організована на тому рівні, як ми б хотіли бачити”, – додала Супрун.

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