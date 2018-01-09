У мережі з’явився гуцульський кавер на “Despacito”. ВІДЕО

“Ми довго думали, шо цікавого подарувати Вам на свята. І як то кажуть, що думали, думали і надумали, творили, творили та й шось натворили. До Вашої уваги презентуємо, гуцульський кавер на всесвітньо відому пісню “Despacito”. Оскільки нам ше не підкорилися латиноамериканські діалекти, ми переклали пісню по-своєму”, – розповідають виконавці.

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