У Косові засудили до штрафу в 25 тисяч гривень прикордонника, який за хабар допомагав контрабандистам перевозити цигарки через кордон

Днями Косівський районний суд виніс вирок у справі старшого інспектора прикордонної служби, який допомагав контрабандистам перетинати державний кордон з Румунією і отримував 50 євро хабара за кожен ящик цигарок.

У вересні 2016 року обвинувачений був призначений на посаду старшого інспектора прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби, місце дислокації – село Перкалаб Верховинського району. З 13 жовтня 2016 р. чоловік тимчасово виконував обов’язки начальника відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби “Селятин”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

26 грудня 2016 року обвинувачений у селі Шепіт Чернівецької області зустрівся із чоловіком, який хотів незаконно переправляти через кордон цигарки у Румунію. Прикордонник його запевнив, що може допомогти у цьому, але з розрахунку 50 євро за кожен ящик цигарок.

10 січня 2017 року прикордонник знову зустрівся з чоловіком і повідомив, що з 2-ї до 5-ї години ранку 11 січня в районі 605-го прикордонного знаку можна перенести через кордон ящики з цигарками.

Для цього він пообіцяв розвести наряди прикордонників та забезпечити безперешкодний під’їзд до кордону.

Вночі 11 січня було імітовано перенесення через державний кордон 20 ящиків нібито з цигарками.

Після цього у селі Старі Кути, що на Косівщині, прикордонник зустрівся з чоловіком для отримання винагороди. При отриманні 1000 євро хабара за незаконне переміщення через державний кордон 20 ящиків цигарок прикордонника затримали правоохоронці.

23 березня 2017 року між військовим прокурором і обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Косівський районний суд затвердив угоду і призначив підсудному штраф 25 500 гривень та позбавив права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на один рік.