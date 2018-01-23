У Коломиї знову подорожчає вода

Вода у Коломиї знову подорожчає.



Про це повідомили у прес-службі КП “Коломияводоканал”, інформує Дзеркало Коломиї.

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 “Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад” КП “Коломияводоканал” інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість) для споживачів на:

централізоване водопостачання –13,908 грн за 1 куб.м (з ПДВ);

централізоване водовідведення – 8,376 грн за 1 куб.м (з ПДВ).

послуга з централізованого постачання холодної води(з використанням внутрішньобудинкових систем) -14,232 грн за 1 куб.м (з ПДВ);

послуга з централізованого водовідведення(з використанням внутрішньобудинкових систем) – 8,592 грн за 1 куб.м (з ПДВ).

Розрахунок здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №670.