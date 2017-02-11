У Коломиї зареєстрували “Благодійний фонд “Коник Хелп” для допомоги онкохворим

“Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю”. Це найбільша й найперша заповідь. А друга: “Люби свого ближнього, як самого себе” (Матвій 22:37–39). Якби люди дотримувалися цих двох заповідей сьогодні, світ, безумовно, виглядав би по-іншому.

Справжню любов до свого ближнього, до свого друга показують чудові коломияни, команда однодумців, які протягом семи місяців борються за життя Андрія Коника та інших людей, які звертаються до них зі страшним діагнозом – рак.

4 лютого, у Всесвітній день боротьби з раком, у Коломиї офіційно зареєстрували благодійну організацію “Благодійний фонд “Коник Хелп”. З цієї нагоди у Катедральному соборі Преображення Христового відслужили Службу Божу.

“Основне завдання нашої команди – допомогти Андрієві Конику вийти з цих життєвих випробувань. Ми віримо, що він одужає, зараз він на стадії ремісії (зупинка хвороби), і це додає нам ще більше впевненості, що ми рухаємося у правильному напрямку. Коли Андрій одужає, він очолить фонд і ми будемо допомагати всім, хто опиниться, на перший погляд, у безвихідній ситуації“, – каже засновник благодійного фонду і найкращий товариш Андрія Коника Назар Тодорів.

У команді зібралися молоді й амбітні люди, які порушуватимуть питання про допомогу онкохворим на рівні України та світу. Як розповідає Назар, вони вже мають напрацювання у цій сфері. До складу однодумців нещодавно увійшла дівчина з Києва, яка поборола рак і на власному прикладі розповідає, як пройти цей нелегкий шлях. Бо важливим є саме психологічний момент, який, на жаль, упускають в медустановах. Пацієнти, які дізнаються про такий невтішний діагноз, важко це переносять і з ними необхідно працювати, щоб повернути бажання жити і боротися.

Читайте також: Заради порятунку онкохворого 23-річного Андрія Коника у Коломиї на аукціоні продавали лоти від Кличка та Усика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Також не менш важливим моментом є юридичний і так звана бюрократія. Так, до прикладу, ситуація, яка склалася кілька місяців тому. Назар з командою вирішили проводити благодійні аукціони, їхати шукати щастя за кордоном. Зібравши та переклавши усі необхідні документи про стан Андрія Коника, вони подалися до Австрії, де вдалося знайти клініку у місті Лінц. Там погодилися безкоштоно прооперувати нашого краянина. З тривогою й радістю повідомили про цю звістку на Україну батькам та й самому Андрієві. Наступного ж дня подалися до посольства Австрії у Києві для відкриття візи.

“Документи прийняли, все йшло добре, а потім нам просто подзвонили і відмовили – аргументуючи це тим, що їм необхідна страхівка на мільйон євро. І взагалі ми зіткнулися з хамством у цій установі, українців там явно не поважають. Такий от досвід із нашим успіхом і програшем з безплатною операцією в Австрії“, – коротко пригадує засновник фонду.

Тоді вже остаточно вирішили, що Андрій із двома братами їде на обстеження до Мінська.

“Хороша новина – аналізи зараз дуже добрі, хвороба зупинилася, але все ще потрібна буде підтримуюча хіміотерапія. Погана – жоден з двох братів не підійшов у якості донора на пересадку кісткового мозку, тому доведеться шукати донора з міжнародної бази, що трохи додасть до загальної суми. Але є надія, що МОЗ виділить певні кошти на пересадку в цій клініці. Тож зараз я знов у Франківську на підтримці, пізніше отримаємо договір з Мінська, від чого й будемо відштовхуватися далі. Дякую всім за увагу і постійну підтримку!” – пише Андрій Коник.

Читайте також: Для допомоги важкохворому Андрієві Конику небайдужих закликають купувати вироби ручної роботи. ФОТО

Чому саме у Мінську робитимуть операцію – тому що в Україні такі операції заборонені, що є великою проблемою і прогалиною в українській медицині. «Попереду нас чекає багато роботи, ми бачимо, що це потрібно людям, ми вже допомагаємо чотирьом онкохворим, окрім нашого Коника. Хочу сказати велике дякую усім небайдужим людям. Нам допомагають по-різному: порадою, морально підтримують, юридичною консультацією, висвітленням подій у газеті і, звісно, матеріально. Тому ми всім дуже вдячні», – наголошує Назар.

Варто сказати і про дівчину Андрія Коника – Ілону, яка підтримує й не залишає його у складний для хлопця період життя і мріє з ним про щасливе майбутнє.

АВТОР: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

Читайте також: Вакарчук у відеозверненні просить українців допомогти важкохворому Андрію Конику з Коломиї.