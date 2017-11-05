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У Коломиї загубили посвідчення учасника бойових дій. Допоможіть знайти

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Фото ілюстративне

4 листопада у Коломиї загубили посвідчення учасника бойових дій.

Прохання до всіх допомогти у пошуку.

Don Yapon

Звертатись за тел.: 0501938982.

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