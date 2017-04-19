У Коломиї за 1,45 млн грн фірма “ПараПлан” відремонтує приміщення ратуші

Коломийська міська рада провела закупівлю на капітальний ремонт приміщення по проспекту Грушевського, 1 в Коломиї.

Підрядником ремонту обране ПП ДС “ПараПлан” (м.Коломия), пише газета “Галичина”.

Вартість ремонту становить 1,45 млн. гривень (без ПДВ).

Планується, що ремонт завершиться до кінця 2017 року.

Зазначимо, що засновником ПП ДС “ПараПлан” є житель Коломийщини Дячук Володимир Васильович.

Як повідомляє “Дзеркало Коломиї”, договір підряду на виконання робіт був укладений Коломийською міськрадою з “ПараПлан” 12 квітня, а роботи розпочалися в березні.

Нагадаємо, фірма “ПараПлан” торік ремонтувала приміщення сесійної зали. За ці роботи міська рада перерахувала “ПараПлану” двома частинами 302 тисячі гривень: у липні було оплачено аванс у розмірі 115 337 грн., а у вересні здійснено оплату за виконані роботи в сумі 186 831 грн.

Ця фірма останні роки проводить чимало робіт за міські бюджетні кошти. Торік у травні і липні міськрада перерахувала “ПараПлану” спочатку 144 тис. грн. авансу на капремонт адмінцентру, а у серпні – ще 167 тис. грн. за самі роботи. В березні минулого року з міського бюджету “ПараПлан” отримав аванс за капітальний ремонт приміщення на вул. Леонтовича, 26а – 43 тис. грн. У квітні за ремонт цього ж приміщення – ще понад 100 тис. грн. Власне, Коломийська міська рада є чи не єдиним замовником “ПараПлану” з сумами, які перевищують десятки тисяч.

У 2013 році ця фірма фігурувала у скандалі довкола пам’ятника Франкові. Тоді прокуратура встановила, що інженер технагляду “ПараПлану” і директор ПП “Ерма-В” на роботах і монтажу постаменту пам’ятника Франкові внесли до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних не в повному обсязі робіт. А це – зайво перераховані з міського бюджету 30,4 тис. грн. приватним структурам.

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