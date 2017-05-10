У Коломиї встановлять 18 дитячих і 3 спортивні майданчики. СПИСОК

На черговій сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за рішення щодо встановлення дитячих і спортивних майданчиків із визначенням місць розташування.

Відтак у громадських місцях і житлових масивах з’явиться 18 дитячих і 3 спортивні майданчики, вартість кожного коливається від 65 до 200 тис гривень (залежно від типу і кількості додаткових елементів), повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на відділ інформаційної політики міськради.

Список дитячих і спортивних майданчиків (інформація відділу управління комунальним майном):

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