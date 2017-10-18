У Коломиї відбувся конкурс стройової пісні. ВІДЕО

Учні шкіл міста взяли участь у конкурсі пісні та строю.

Для старшокласників такий патріотичний захід відбувається щорічно.

Тут школярі демонструють вміння синхронної ходьби, під час якої співають патріотичних пісень.

Міський конкурс строю та патріотичної пісні відбувся на подвір’ї Коломийської школи №6 імені Героя України Тараса Сенюка.

Учні цього ж навчального закладу і здобули перемогу, а кожна школа отримала навчальний автомат.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.



Читайте також: На фестивалі “Пісні, народжені в АТО” пролунала пісня, присвячена Сергієві Лисенку з Коломиї. ВІДЕО