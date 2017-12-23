У Коломиї від менінгіту раптово померла дитина

У суботу, 23 грудня, у Коломиї помер хлопчик. За попередніми даними, причиною смерті стала Менінгокова інфекція.

Дитина навчалася у ясельній групі Коломийського дитячого садочку №18, пише Галка.

“В четвер дитина була здорова, п’ятницю забрали в лікарню в реанімацію.Лікарі робили все що могли але сьогодні вранці дитина померла”, – каже коломиянка Вікторія Замулінська-Жуковська.

Батьки, діти яких навчаються у дитсадку, занепокоєні та просять пояснень у медиків.

“На дану хвилину дітей зі схожими симптомами немає ні в Коломийській дитячій лікарні ні в обласних закладах. Відповідні служби проведуть обстеження ймовірно контактних осіб. Для паніки немає причини”, – запевняє головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук.