У Коломиї в міському парку вже не вперше підпалюють дерево. ВІДЕО

Як повідомлялося вчора, у міському парку горіло дерево.

Більше години 30-метрова акація тліла зсередини, і на це ніхто не звертав уваги, повідомляє НТК.

Інженер-еколог Роман Савінський, який проходив парком, викликав пожежних.

Чоловік обурений байдужістю коломиян та комунальних служб, адже дерево вже давно має порожнину в стовбурі, а поруч проходить газова труба, вгорі – лінія електропередач.

Погоджуються з цим і пожежники. Більше того, вогнеборці стверджують, що дерево підпалюють свідомо, бо вже кілька разів виїжджали його гасити.

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