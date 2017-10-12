У Коломиї горіло дерево, а в Івано-Франківську – автомобіль

11 жовтня приблизно о 18 год. у Коломиї на вулиці Парковій загорілося дерево.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС області.

А в Івано-Франківську на вулиці Довженка виникла пожежа легкового автомобіля “Опель Вектра”. Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля. Попередня причина – коротке замикання електропроводки автомобіля.

У Красноставцях Снятинського району також сталось загорання автомобіля “ВАЗ”. Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля. Попередня причина – коротке замикання електропроводки.

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