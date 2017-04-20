У Коломиї учасники АТО вимагають провести службове розслідування стосовно Любомира Жупанського

Сьогодні, 20 квітня, в Коломиї відбувається сесія міської ради. На неї прийшли місцеві учасники АТО з вимогою про звільнення Любомира Жупанського, секретаря міськради.

“Ми офіційно звертаємось з вимогою з’ясувати відповідність своїй посаді секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського, оскільки його недостойна поведінка ображає честь та гідність одного з учасників бойових дій, і Володимира Островського зокрема. Інцидент, який стався в березні 2016 року, дискредитує діяльність коломийської міської влади”, – йдеться у зверненні, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.