У Коломиї створять веб-портал про вільні приміщення та земельні ділянки міста

Вчора, 27 червня, у ратуші Громадська організація “Асоціація економічного розвитку Коломийщини” репрезентувала новий проект, який втілюватиме разом із відділами міської ради за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

– Цей проект, – каже заступник міського голови Олег Дячук, – спрямований на те, щоб заповнити прогалину в інформації про вільні приміщення, земельні ділянки, щоб можна було розробити туристичні маршрути, володіючи даними, які знаходяться на одному веб-ресурсі.

Ідея полягає у створенні веб-порталу, на якому у вільному доступі для коломиян, інвесторів та туристів міститиметься уся необхідна публічна інформація про місто.

Міська рада розміщуватиме там дані щодо громадських будівель, багатоквартирних будинків, іншої громадської нерухомості, доступної для оренди або купівлі, земельних ділянок, які перебувають у власності місцевої громади Коломиї, інформацію про туристичні об’єкти та атракції. Їх будуть публікувати у вигляді простої в навігації інтерактивної карти.

– Ми пропонуємо нові концепції вирішення старих проблем, – наголошує менеджер проекту Руслан Вістовський. – Робота клопітка, ми будемо знаходити нові туристичні об’єкти та атракції, для цього запланували два конкурси для дітей та молоді в межах проекту.

Не потрібно буде подавати інформаційний запит, чекати 5 робочих днів, щоб отримати публічні дані із міської ради. Достатньо буде просто знайти необхідну інформацію у зручній для користування електронній базі.

Для громадськості передбачені навчання, також буде розроблено посібник із користування цим ресурсом.

А загалом новий проект АЕРК та міської ради “Створення умов для легкого і вільного доступу до інформації про власність громади” передбачає сприяти відкритості влади та електронному врядуванню, повідомляє прес-служба коломийської міської ради.