Додому Афіша У Коломиї пройде благодійний концерт на підтримку пораненого учасника бойових дій

У Коломиї пройде благодійний концерт на підтримку пораненого учасника бойових дій

0
Поділитися

17 листопада у Коломиї відбудеться благодійний концерт на підтримку пораненого учасника бойових дій Чуфицького Олександра.

Початок о 17 годині.

Статті по теміБільше від автора