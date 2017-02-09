У Коломиї під час пограбування злочинці побили господаря, який застав їх “на гарячому”

У Коломиї під час пограбування злочинці побили господаря, який застав їх “на...

Співробітники Коломийського відділу поліції розшукали та затримали одного із підозрюваних у вчиненні грабежу.

До поліції звернувся 29-річний чоловік з повідомленням про те, що 6 лютого приблизно о 21 год. на територію його господарства проникли троє невідомих осіб та викрали з підсобного приміщення бензопилу марки “Штиль”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Проте, коли зловмисники виходили з викраденим, з приміщення прийшов господар, який, побачивши злодіїв, зчинив галас та почав кликати на допомогу.

Один із злодіїв підбіг та вдарив його декілька разів, після чого втік.

Наступного дня правоохоронці, в ході невідкладних пошукових заходів, встановили та затримали одного із зловмисників, саме того, котрий побив чоловіка.

Ним виявився 23-річний раніше судимий за крадіжки коломиянин.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Не виключено, що в ході досудового слідства встановлять його причетність і до інших правопорушень. Крім того, правоохоронцями проводяться заходи по встановленню місця перебування спільників злочину. Триває слідство.