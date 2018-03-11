У Коломиї п’яні чоловіки намагалися скупатися у міському озері

Рятувальники завадили чотирьом коломиянам напідпитку скупатися в ополонці міського озера.

Про це повідомляють в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА, інформує Дзеркало Коломиї.

“Черговою зміною Коломийської рятувально-водолазної станції в Коломиї на міському озері проведено заміри товщини льоду, який становить 13-14 см.

Проведено профілактичні бесіди щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах в зимовий період з 5 рибалками.

Не допущено до купання в ополонці 4 громадян, які були в нетверезому стані. З ними проведено профілактичну бесіду щодо дотримання Правил охорони життя людей на водних об’єктах зимовий період”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями коломийські рятувальники завадили двом чоловікам кататися на снігоході по міському озері.