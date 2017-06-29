У Коломиї оголосили конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків. СПИСОК

Відділ управління комунальним майном міської ради оголосив конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку щодо групи багатоквартирних будинків №2 та №3.
Про це йдеться на сайті міської ради, повідомляє Дзеркало Коломиї.
Організатор конкурсу – відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради. Місцезнаходження організатора конкурсу – пл. Відродження, 1, м. Коломия, Івано-Франківська обл.
Особа, що уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками конкурсу – провідний спеціаліст відділу управління комунальним майном Коломийської міської ради – Гутовська Галина Іванівна, тел. 20758.
Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
– Кількість спеціалізованої техніки та приладдя для надання послуг;
– Укомплектованість підприємства кваліфікованими кадрами (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
– Фінансова спроможність учасника конкурсу;
– Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
– Ціна на обслуговування 1 кв. м будинку.
Перелік документів, які подаються учасниками для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам:
– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;
– копія довідки із статуправління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;
– копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;
– копія балансового звіту за останній звітній період;
– довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;
– довідка з Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України;
– документ довільної форми на фірмовому бланку підприємства, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість спеціальних транспортних засобів, обладнання, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства тощо);
– копії договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги.
Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.
Вимоги до конкурсних пропозицій:
Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою за адресою: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 1, каб. №1 в запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
Конкурсна пропозиція повинна бути підписана уповноваженою особою учасника, пронумерована, прошита та скріплена печаткою підприємства.
Відповідальність за помилки, допущені в документах, наданих до конкурсної комісії, несе учасник.
Кінцевий термін прийому конкурсних пропозицій –16.00 година 7.08.2017 року.
Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються о 14 годині 8.08.2017 року, за адресою 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 1 каб. №.2.
Примітка: Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями можуть бути переглянуті організатором конкурсу під час дії оголошення (у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на результати конкурсу).
Перелік будинків, що входять до групи багатоквартирних будинків:
|на з/п
|Місцезнаходження будинків
|Кількість
|поверхів
|квартир
|нежитлових приміщень
|підїздів
|ліфтів
|площа прибирання прибудинкової території
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|1
|Валова
|10
|2
|2
|2
|1
|2
|Валова
|10а
|2
|4
|1
|3
|Валова
|11
|2
|5
|1
|1
|4
|Валова
|14
|2
|6
|1
|5
|Валова
|15
|2
|7
|2
|1
|6
|Валова
|23
|2
|9
|2
|1
|7
|Валова
|31
|2
|8
|8
|Валова
|45
|5
|59
|2
|4
|958
|9
|Валова
|67
|2
|5
|10
|Валова
|9
|2
|5
|2
|1
|11
|Гординського
|4
|2
|4
|2
|12
|Гординського
|4а
|2
|8
|2
|13
|Довженка
|10
|2
|8
|1
|14
|Довженка
|4
|2
|4
|2
|15
|Кобилянської
|1
|2
|3
|2
|1
|16
|Кобилянської
|14
|1
|3
|17
|Кобилянської
|23
|1
|2
|1
|18
|Кобилянської
|27
|1
|2
|19
|Коновальця
|19
|5
|59
|2
|4
|1037
|20
|Косачівська
|1
|1
|3
|21
|Косачівська
|41
|1
|1
|22
|Кривоноса
|3
|2
|11
|1
|23
|Кривоноса
|55
|5
|45
|1
|24
|Леонтовича
|32
|9
|95
|2
|2
|1728
|25
|Леонтовича
|18
|9
|90
|2
|2
|1766
|26
|Леонтовича
|2
|5
|30
|2
|563
|27
|Леонтовича
|20
|9
|108
|3
|3
|1872
|28
|Леонтовича
|22
|9
|107
|3
|3
|1902
|29
|Леонтовича
|24
|9
|108
|3
|3
|1823
|30
|Леонтовича
|26
|9
|146
|4
|4
|2652
|31
|Українки
|11
|2
|6
|2
|1
|32
|Українки
|12
|5
|126
|1
|8
|1907
|33
|Українки
|7
|2
|2
|1
|1
|34
|Українки
|9
|2
|11
|4
|1
|35
|Лисенка
|2
|5
|60
|4
|978
|36
|Лисенка
|30
|5
|70
|1
|4
|974
|37
|Лисенка
|32
|5
|70
|4
|998
|38
|Лисенка
|6
|5
|40
|2
|599
|39
|Моцарта
|17
|2
|4
|1
|40
|Моцарта
|20
|2
|8
|1
|41
|Моцарта
|50а
|1
|3
|42
|Моцарта
|85
|9
|107
|2
|2
|1282
|43
|Навроцького
|2
|2
|12
|1
|2
|44
|Павлика
|16
|1
|3
|1
|45
|Петлюри
|20
|2
|5
|46
|Петлюри
|48
|2
|9
|4
|47
|Петлюри
|57
|2
|4
|1
|48
|Ринок
|15
|2
|5
|2
|1
|49
|Ринок
|17
|2
|4
|2
|1
|50
|Ринок
|18
|2
|4
|2
|1
|51
|Ринок
|2
|2
|3
|1
|1
|52
|Ринок
|3
|2
|1
|2
|1
|53
|Ринок
|4
|2
|5
|2
|1
|54
|Ринок
|5
|2
|2
|1
|55
|Ринок
|9
|2
|2
|1
|1
|56
|Січових Стрільців
|12
|5
|64
|4
|956
|57
|Січових Стрільців
|18
|3
|17
|1
|2
|58
|Січових Стрільців
|2
|3
|8
|3
|1
|59
|Січових Стрільців
|23
|9
|98
|4
|3
|3
|1945
|60
|Січових Стрільців
|24
|2
|4
|1
|61
|Січових Стрільців
|27
|5
|49
|3
|4
|898
|62
|Січових Стрільців
|29
|9
|36
|1
|1
|672
|63
|Січових Стрільців
|32
|1
|3
|1
|64
|Січових Стрільців
|33
|5
|127
|6
|8
|1934
|65
|Січових Стрільців
|44
|5
|64
|1
|4
|1089
|66
|Січових Стрільців
|46
|5
|45
|3
|695
|67
|Січових Стрільців
|50
|5
|10
|1
|68
|Січових Стрільців
|52
|2
|3
|2
|1
|69
|Січових Стрільців
|6
|2
|7
|3
|1
|70
|Січових Стрільців
|9
|2
|1
|1
|71
|Січових Стрільців
|37
|4
|32
|1
|2
|457
|72
|Терлецького
|15
|3
|12
|1
|73
|Терлецького
|17
|3
|12
|2
|74
|Хмельницького
|1
|5
|127
|1
|8
|1885
|75
|Хмельницького
|1а
|5
|128
|1
|8
|1905
|76
|Чайковського
|2
|2
|7
|1
|77
|Чайковського
|23
|2
|6
|1
|78
|Чайковського
|32
|1
|3
|1
|79
|Чайковського
|34
|5
|60
|4
|884
|80
|Чайковського
|34а
|1
|3
|81
|Чайковського
|36
|5
|60
|4
|878
|82
|Чайковського
|38
|5
|60
|4
|900
|83
|Чайковського
|40
|5
|79
|4
|1005
|84
|Чайковського
|42
|5
|31
|2
|446
|85
|Чайковського
|44
|5
|90
|6
|1304
|86
|Чайковського
|46
|5
|80
|1
|4
|1216
|87
|Чайковського
|48
|5
|70
|4
|983
|88
|Чайковського
|50
|5
|68
|1
|4
|1000
|89
|Чайковського
|52
|4
|28
|3
|397
|90
|Чайковського
|54
|5
|60
|4
|961
|91
|Чайковського
|56
|5
|60
|4
|938
|92
|Чайковського
|6
|2
|4
|1
|93
|Чехова
|10а
|2
|8
|1
|94
|Чехова
|9
|1
|4
|95
|Чорновола
|19
|3
|10
|2
|1
|96
|Чорновола
|2
|3
|4
|2
|1
|97
|Чорновола
|21
|2
|4
|2
|1
|98
|Чорновола
|24
|2
|6
|2
|1
|99
|Чорновола
|25
|2
|6
|3
|1
|100
|Чорновола
|4
|2
|5
|2
|1
|101
|Чорновола
|5
|2
|11
|5
|1
|102
|Чорновола
|9
|2
|2
|1
|1
|103
|Шкрумеляка
|11
|1
|3
|104
|Шкрумеляка
|22
|5
|29
|2
|256
|105
|Шкрумеляка
|3
|1
|4
|106
|Шкрумеляка
|32
|2
|5
|466
|107
|Шкрумеляка
|36а
|4
|32
|1
|2
|305
|108
|Шкрумеляка
|39
|3
|23
|2
|2
|335
|109
|Шкрумеляка
|41
|3
|22
|3
|2
|110
|Шкрумеляка
|18
|2
|5
|1
|111
|Шопена
|1
|2
|1
|1
|112
|Шухевича
|47
|2
|6
|2
|1
|113
|Шухевича
|66
|1
|3
|на з/п
|Місцезнаходження будинків
|Кількість
|поверхів
|квартир
|нежитлових приміщень
|підїздів
|ліфтів
|площа прибирання прибудинкової території
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|1
|Антоненка-Давидовича
|17
|1
|4
|2
|Відродження
|9 та 10
|2
|7
|4
|2
|3
|Відродження
|13
|2
|3
|1
|1
|4
|Відродження
|17
|2
|2
|2
|1
|5
|Відродження
|18
|2
|5
|4
|1
|6
|Відродження
|19
|3
|19
|7
|2
|7
|Відродження
|2
|2
|3
|3
|1
|8
|Відродження
|4
|2
|8
|4
|1
|9
|Відродження
|5,6
|2
|10
|5
|2
|10
|Відродження
|7
|3
|16
|4
|1
|11
|Відродження
|8
|3
|12
|3
|1
|12
|Відродження
|3
|2
|8
|4
|1
|13
|Вічевий Майдан
|4
|3
|4
|2
|1
|14
|Вербова
|2
|2
|4
|15
|Верещинського
|4
|1
|5
|1
|16
|Височана
|4
|2
|4
|1
|17
|Гетьманська
|32
|2
|10
|1
|18
|Головацького
|5
|2
|4
|2
|1
|19
|Головацького
|6
|2
|5
|2
|1
|20
|Грушевського
|10
|3
|8
|2
|1
|21
|Грушевського
|3
|2
|3
|3
|1
|22
|Грушевського
|46
|5
|45
|4
|783
|23
|Грушевського
|54
|2
|4
|1
|1
|24
|Грушевського
|68
|2
|8
|1
|25
|Грушевського
|7
|2
|9
|4
|1
|26
|Грушевського
|88
|1
|6
|27
|Грушевського
|90
|1
|1
|28
|Грушевського
|45
|2
|4
|3
|1
|29
|Грушевського
|45а
|4
|32
|6
|2
|30
|Довбуша
|117
|5
|91
|6
|1361
|31
|Довбуша
|119
|5
|90
|6
|1409
|32
|Довбуша
|19
|2
|9
|2
|1
|33
|Довбуша
|29
|1
|3
|34
|Довбуша
|40
|1
|4
|35
|Довбуша
|78
|1
|2
|36
|Довбуша
|80
|1
|1
|37
|Костомарова
|2
|9
|162
|4
|3
|3
|1915
|38
|Костомарова
|1
|9
|143
|1
|4
|4
|2401
|39
|Карпатська
|10
|2
|4
|1
|40
|Карпатська
|35
|1
|3
|41
|Кобринського
|8
|2
|7
|1
|1
|42
|Котляревського
|8а
|1
|8
|1
|43
|Коцюбинського
|17
|2
|8
|1
|44
|Коцюбинського
|6
|2
|8
|45
|Кринична
|54
|1
|5
|46
|Кринична
|80
|2
|16
|2
|47
|Куліша
|7
|2
|8
|2
|48
|Лермонтова
|17
|2
|3
|49
|Лермонтова
|19
|2
|8
|1
|50
|Лермонтова
|33
|1
|3
|1
|51
|Міцкевича
|13
|1
|4
|1
|52
|Міцкевича
|15
|2
|3
|53
|Міцкевича
|21
|1
|2
|1
|54
|Міцкевича
|23
|1
|3
|1
|55
|Міцкевича
|25
|1
|3
|1
|56
|Міцкевича
|5
|2
|5
|1
|1
|57
|Міцкевича
|73
|2
|3
|1
|58
|Міцкевича
|9
|1
|3
|1
|59
|Мазепи
|1
|2
|6
|6
|1
|60
|Мазепи
|12а
|2
|3
|1
|61
|Мазепи
|14
|2
|2
|2
|1
|62
|Мазепи
|183
|9
|128
|6
|4
|1793
|63
|Мазепи
|23
|2
|6
|6
|1
|64
|Мазепи
|38
|2
|6
|1
|1
|65
|Мазепи
|41
|2
|4
|2
|1
|67
|Мазепи
|44
|1
|3
|1
|1
|68
|Мазепи
|48
|2
|3
|3
|1
|69
|Мазепи
|57
|2
|7
|4
|1
|70
|Мазепи
|58
|2
|8
|1
|71
|Мазепи
|59
|2
|8
|4
|72
|Мазепи
|70
|2
|4
|1
|1
|73
|Мазепи
|78
|5
|73
|7
|74
|Майданського
|7
|2
|8
|75
|Ореншнайна
|20
|2
|3
|1
|76
|Ореншнайна
|7
|2
|5
|1
|77
|Пекарська
|1
|2
|8
|5
|2
|78
|Пекарська
|18
|2
|8
|2
|1
|79
|Пекарська
|2
|2
|4
|2
|1
|80
|Пекарська
|4
|3
|6
|1
|1
|81
|Пекарська
|6
|2
|4
|1
|1
|82
|Переяславська
|1
|2
|4
|2
|1
|83
|Переяславська
|15
|2
|4
|2
|1
|84
|Переяславська
|17
|2
|3
|1
|1
|85
|Переяславська
|19
|2
|3
|1
|86
|Переяславська
|21
|1
|2
|1
|87
|Переяславська
|23
|3
|6
|1
|88
|Старогончарна
|40
|1
|3
|89
|Староміська
|30
|1
|5
|90
|Стуса
|11
|2
|5
|1
|91
|Стуса
|17
|2
|5
|1
|1
|92
|Стуса
|21
|2
|3
|1
|1
|93
|Стуса
|24
|3
|4
|1
|1
|94
|Театральна
|2
|2
|3
|1
|1
|95
|Театральна
|20
|2
|8
|2
|1
|96
|Театральна
|21
|2
|2
|2
|1
|97
|Театральна
|23
|2
|6
|3
|1
|98
|Театральна
|28
|2
|5
|1
|1
|99
|Театральна
|3
|2
|6
|1
|1
|100
|Театральна
|30
|2
|4
|2
|1
|101
|Театральна
|32
|4
|5
|2
|1
|102
|Театральна
|36
|2
|5
|1
|1
|103
|Театральна
|4
|2
|3
|3
|1
|104
|Театральна
|44
|2
|4
|2
|1
|105
|Театральна
|5
|2
|12
|2
|1
|106
|Театральна
|52
|2
|3
|1
|1
|107
|Театральна
|56
|2
|9
|2
|1
|108
|Українська
|63а
|1
|4
|109
|Франка
|181а
|1
|4
|110
|Франка
|115а
|2
|8
|111
|Франка
|13а
|2
|8
|1
|112
|Франка
|141
|2
|4
|113
|Франка
|162
|1
|3
|114
|Франка
|34а
|1
|2
|115
|Франка
|7
|2
|9
|1
|116
|Франка
|88
|2
|3
|1
|117
|Шевченка
|2
|2
|8
|3
|1
|118
|Шевченка
|32
|2
|10
|1
|119
|Шевченка
|6
|2
|5
|2
|1
|120
|Шевченка
|7
|2
|6
|2
|1
|121
|пл. Шевченка
|10
|2
|5
|3
|1
|122
|пл. Шевченка
|10а
|2
|3
|4
|1
|123
|пл. Шевченка
|11
|2
|5
|2
|1
|124
|пл. Шевченка
|12
|2
|5
|2
|1
|125
|пл. Шевченка
|14
|2
|1
|2
|1
|126
|пл. Шевченка
|15
|2
|2
|3
|1
|127
|пл. Шевченка
|16
|2
|6
|2
|1
|128
|пл. Шевченка
|17
|2
|2
|2
|1
|129
|пл. Шевченка
|18
|2
|5
|2
|1
|130
|пл. Шевченка
|19
|2
|5
|2
|1
|131
|пл. Шевченка
|23
|2
|2
|3
|1
|132
|пл. Шевченка
|24
|2
|3
|3
|1
|133
|пл. Шевченка
|25
|2
|5
|3
|1
|134
|пл. Шевченка
|6
|2
|3
|2
|1
|135
|пл. Шевченка
|7
|2
|3
|2
|1
|136
|пл. Шевченка
|8
|2
|5
|1
|1
|137
|Богуна
|18
|9
|70
|2
|2
|1102
|138
|Богуна
|26
|5
|89
|7
|1277
|139
|Богуна
|30
|9
|72
|1
|1
|1341
|140
|Богуна
|32
|5
|50
|4
|893
|141
|Богуна
|34
|5
|28
|3
|3
|503
|142
|Богуна
|36
|9
|144
|4
|4
|2650
|143
|Богуна
|40
|5
|40
|3
|4
|706
|144
|Богуна
|42
|9
|101
|4
|3
|3
|1899