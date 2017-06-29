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У Коломиї оголосили конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків. СПИСОК

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Відділ управління комунальним майном міської ради оголосив конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку щодо групи багатоквартирних будинків №2 та №3.

Про це йдеться на сайті міської ради, повідомляє Дзеркало Коломиї.

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Організатор конкурсу – відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради. Місцезнаходження організатора конкурсу – пл. Відродження, 1, м. Коломия, Івано-Франківська обл.

Особа, що уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками конкурсу – провідний спеціаліст відділу управління комунальним майном Коломийської міської ради – Гутовська Галина Іванівна, тел. 20758.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

– Кількість спеціалізованої техніки та приладдя для надання послуг;

– Укомплектованість підприємства кваліфікованими кадрами (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– Фінансова спроможність учасника конкурсу;

– Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

– Ціна на обслуговування 1 кв. м будинку.

Перелік документів, які подаються учасниками для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам:

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

– копія довідки із статуправління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;

– копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

– копія балансового звіту за останній звітній період;

– довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– довідка з Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України;

– документ довільної форми на фірмовому бланку підприємства, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість спеціальних транспортних засобів, обладнання, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства тощо);

– копії договорів про надання послуг з утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій;

– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги.

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою за адресою: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 1, каб. №1  в запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Конкурсна пропозиція повинна бути підписана уповноваженою особою учасника, пронумерована, прошита та скріплена печаткою підприємства.

Відповідальність за помилки, допущені в документах, наданих до конкурсної комісії, несе учасник.

Кінцевий термін прийому конкурсних пропозицій –16.00 година 7.08.2017 року.

Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються о 14 годині 8.08.2017 року, за адресою 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 1  каб. №.2.

ПриміткаКінцевий строк подання конкурсних пропозицій, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями можуть бути переглянуті організатором конкурсу під час дії оголошення (у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на результати конкурсу).

Перелік будинків, що входять до групи багатоквартирних будинків:

на з/пМісцезнаходження будинківКількість  
поверхівквартирнежитлових приміщеньпідїздівліфтів  
площа прибирання прибудинкової території 
12345678  
1Валова102221   
2Валова10а24 1   
3Валова112511   
4Валова1426 1   
5Валова152721   
6Валова232921   
7Валова3128     
8Валова4555924 958 
9Валова6725     
10Валова92521   
11Гординського424 2   
12Гординського28 2   
13Довженка1028 1   
14Довженка424 2   
15Кобилянської12321   
16Кобилянської1413     
17Кобилянської2312 1   
18Кобилянської2712     
19Коновальця1955924 1037 
20Косачівська113     
21Косачівська4111     
22Кривоноса3211 1   
23Кривоноса55545 1   
24Леонтовича32995 221728 
25Леонтовича18990 221766 
26Леонтовича2530 2 563 
27Леонтовича209108 331872 
28Леонтовича229107 331902 
29Леонтовича249108 331823 
30Леонтовича269146 442652 
31Українки112621   
32Українки12512618 1907 
33Українки72211   
34Українки921141   
35Лисенка2560 4 978 
36Лисенка3057014 974 
37Лисенка32570 4 998 
38Лисенка6540 2 599 
39Моцарта1724 1   
40Моцарта2028 1   
41Моцарта50а13     
42Моцарта859107 221282 
43Навроцького221212   
44Павлика1613 1   
45Петлюри2025     
46Петлюри4829 4   
47Петлюри5724 1   
48Ринок152521   
49Ринок172421   
50Ринок182421   
51Ринок22311   
52Ринок32121   
53Ринок42521   
54Ринок522 1   
55Ринок92211   
56Січових Стрільців12564 4 956 
57Січових Стрільців1831712   
58Січових Стрільців23831   
59Січових Стрільців239984331945 
60Січових Стрільців2424 1   
61Січових Стрільців2754934 898 
62Січових Стрільців29936 11672 
63Січових Стрільців32131    
64Січових Стрільців33512768 1934 
65Січових Стрільців4456414 1089 
66Січових Стрільців46545 3 695 
67Січових Стрільців50510 1   
68Січових Стрільців522321   
69Січових Стрільців62731   
70Січових Стрільців921 1   
71Січових Стрільців3743212 457 
72Терлецького15312 1   
73Терлецького17312 2   
74Хмельницького1512718 1885 
75Хмельницького512818 1905 
76Чайковського227 1   
77Чайковського2326 1   
78Чайковського3213 1   
79Чайковського34560 4 884 
80Чайковського34а13     
81Чайковського36560 4 878 
82Чайковського38560 4 900 
83Чайковського40579 4 1005 
84Чайковського42531 2 446 
85Чайковського44590 6 1304 
86Чайковського4658014 1216 
87Чайковського48570 4 983 
88Чайковського5056814 1000 
89Чайковського52428 3 397 
90Чайковського54560 4 961 
91Чайковського56560 4 938 
92Чайковського624 1   
93Чехова10а28 1   
94Чехова914     
95Чорновола1931021   
96Чорновола23421   
97Чорновола212421   
98Чорновола242621   
99Чорновола252631   
100Чорновола42521   
101Чорновола521151   
102Чорновола92211   
103Шкрумеляка1113     
104Шкрумеляка22529 2 256 
105Шкрумеляка314     
106Шкрумеляка3225   466 
107Шкрумеляка36а43212 305 
108Шкрумеляка3932322 335 
109Шкрумеляка4132232   
110Шкрумеляка1825 1   
111Шопена121 1   
112Шухевича472621   
113Шухевича6613     
на з/пМісцезнаходження будинківКількість 
поверхівквартирнежитлових приміщеньпідїздівліфтів 
площа прибирання прибудинкової території
12345678 
1Антоненка-Давидовича1714    
2Відродження9 та 102742  
3Відродження132311  
4Відродження172221  
5Відродження182541  
6Відродження1931972  
7Відродження22331  
8Відродження42841  
9Відродження5,621052  
10Відродження731641  
11Відродження831231  
12Відродження32841  
13Вічевий Майдан43421  
14Вербова224    
15Верещинського415 1  
16Височана424 1  
17Гетьманська32210 1  
18Головацького52421  
19Головацького62521  
20Грушевського103821  
21Грушевського32331  
22Грушевського46545 4 783
23Грушевського542411  
24Грушевського6828 1  
25Грушевського72941  
26Грушевського8816    
27Грушевського9011    
28Грушевського452431  
29Грушевського45а43262  
30Довбуша117591 6 1361
31Довбуша119590 6 1409
32Довбуша192921  
33Довбуша2913    
34Довбуша4014    
35Довбуша7812    
36Довбуша8011    
37Костомарова291624331915
38Костомарова191431442401
39Карпатська1024 1  
40Карпатська3513    
41Кобринського82711  
42Котляревського18 1  
43Коцюбинського1728 1  
44Коцюбинського628    
45Кринична5415    
46Кринична80216 2  
47Куліша728 2  
48Лермонтова1723    
49Лермонтова1928 1  
50Лермонтова3313 1  
51Міцкевича1314 1  
52Міцкевича1523    
53Міцкевича21121   
54Міцкевича23131   
55Міцкевича2513 1  
56Міцкевича52511  
57Міцкевича7323 1  
58Міцкевича913 1  
59Мазепи12661  
60Мазепи12а23 1  
61Мазепи142221  
62Мазепи183912864 1793
63Мазепи232661  
64Мазепи382611  
65Мазепи412421  
67Мазепи441311  
68Мазепи482331  
69Мазепи572741  
70Мазепи58281   
71Мазепи5928 4  
72Мазепи702411  
73Мазепи78573 7  
74Майданського728    
75Ореншнайна2023 1  
76Ореншнайна725 1  
77Пекарська12852  
78Пекарська182821  
79Пекарська22421  
80Пекарська43611  
81Пекарська62411  
82Переяславська12421  
83Переяславська152421  
84Переяславська172311  
85Переяславська1923 1  
86Переяславська2112 1  
87Переяславська2336 1  
88Старогончарна4013    
89Староміська3015    
90Стуса1125 1  
91Стуса172511  
92Стуса212311  
93Стуса243411  
94Театральна22311  
95Театральна202821  
96Театральна212221  
97Театральна232631  
98Театральна282511  
99Театральна32611  
100Театральна302421  
101Театральна324521  
102Театральна362511  
103Театральна42331  
104Театральна442421  
105Театральна521221  
106Театральна522311  
107Театральна562921  
108Українська63а14    
109Франка181а14    
110Франка115а28    
111Франка13а28 1  
112Франка14124    
113Франка16213    
114Франка34а12    
115Франка729 1  
116Франка8823 1  
117Шевченка22831  
118Шевченка32210 1  
119Шевченка62521  
120Шевченка72621  
121пл. Шевченка102531  
122пл. Шевченка10а2341  
123пл. Шевченка112521  
124пл. Шевченка122521  
125пл. Шевченка142121  
126пл. Шевченка152231  
127пл. Шевченка162621  
128пл. Шевченка172221  
129пл. Шевченка182521  
130пл. Шевченка192521  
131пл. Шевченка232231  
132пл. Шевченка242331  
133пл. Шевченка252531  
134пл. Шевченка62321  
135пл. Шевченка72321  
136пл. Шевченка82511  
137Богуна18970 221102
138Богуна26589 7 1277
139Богуна30972 111341
140Богуна32550 4 893
141Богуна3452833 503
142Богуна369144 442650
143Богуна4054034 706
144Богуна4291014331899

 

 

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