У Коломиї оголосили конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків. СПИСОК

Відділ управління комунальним майном міської ради оголосив конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку щодо групи багатоквартирних будинків №2 та №3.

Про це йдеться на сайті міської ради, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Організатор конкурсу – відділ управління комунальним майном Коломийської міської ради. Місцезнаходження організатора конкурсу – пл. Відродження, 1, м. Коломия, Івано-Франківська обл.

Особа, що уповноважена здійснювати зв’язок із учасниками конкурсу – провідний спеціаліст відділу управління комунальним майном Коломийської міської ради – Гутовська Галина Іванівна, тел. 20758.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

– Кількість спеціалізованої техніки та приладдя для надання послуг;

– Укомплектованість підприємства кваліфікованими кадрами (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– Фінансова спроможність учасника конкурсу;

– Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

– Ціна на обслуговування 1 кв. м будинку.

Перелік документів, які подаються учасниками для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам:

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку;

– копія довідки із статуправління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;

– копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

– копія балансового звіту за останній звітній період;

– довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– довідка з Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України;

– документ довільної форми на фірмовому бланку підприємства, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість спеціальних транспортних засобів, обладнання, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства тощо);

– копії договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

– інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги.

Документи подаються в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою за адресою: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 1, каб. №1 в запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Конкурсна пропозиція повинна бути підписана уповноваженою особою учасника, пронумерована, прошита та скріплена печаткою підприємства.

Відповідальність за помилки, допущені в документах, наданих до конкурсної комісії, несе учасник.

Кінцевий термін прийому конкурсних пропозицій –16.00 година 7.08.2017 року.

Конверти з конкурсними пропозиціями розкриваються о 14 годині 8.08.2017 року, за адресою 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, пл. Відродження, 1 каб. №.2.

Примітка: Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями можуть бути переглянуті організатором конкурсу під час дії оголошення (у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на результати конкурсу).

Перелік будинків, що входять до групи багатоквартирних будинків: