У Коломиї оголошено конкурс для перевізників на два міські маршрути

Виконавчий комітет Коломийської міської ради оголошує конкурс з визначення переможців на право здійснення перевезення пасажирів на два міські автобусні маршрути загального користування – №9 та №6-В.

Про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської міськради.

Основні вимоги до переможців конкурсу щодо перевезень пасажирів:

– виконання вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. зі змінами від 26.09.2007 р., інших нормативно-правових документів, що регламентують порядок перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом.

Подати заяву та інші документи на участь у конкурсі, а також одержати необхідні бланки можна в робочі дні з 8:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) у відділі економіки та муніципального розвитку міської ради за адресою: м. Коломия, проспект Грушевського 1 ( кабінет №26), з дня опублікування оголошення до 16 листопада 2017 року.

Конкурс відбудеться 29 листопада 2017 року о 10:00 год. за адресою: Коломия, проспект Грушевського 1 ( зал засідань міської ради).

Плату за участь у конкурсі в сумі 883,00 грн. перераховувати за реквізитами: р/рах. 31519931700016, інд. код. 37904227, МФО 836014 в ГУДКСУ м. Івано-Франківськ, код платежу 50110000 до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста “ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ”.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (03433) 47616.