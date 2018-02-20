У Коломиї на аеродромі відбулося “Свято авіації”. ВІДЕО

Свято авіації серед засніженого аеродрому. На коломийському летовищі розпочали льотний сезон.

Місцеві підкорювачі неба представили для містян виставку унікальних моделей літаків, показові польоти професіоналів.

Кожен охочий міг подивитися на Коломию з висоти пташиного лету.

Окрім цього, на території летовища освятили капличку Святого Іллі, який вважається заступником авіації.

Побачити різноманітні моделі засобів малої авіації мали змогу коломияни під час першого в цьому році авіашоу.

У Коломию завітали авіатори з інших міст та областей.

Упродовж всього дня на летовищі тривали польоти.

Кожен охочий міг поспостерігати за показовими виступами професійних пілотів, йдеться в сюжеті НТК.