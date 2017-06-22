У Коломиї колишній боєць “Айдару” розповів про стан поховань тимчасово невідомих героїв АТО. ФОТО

На сході України триває війна. Майже щодня сумний мартиролог героїв поповнюється на одне, два, три прізвища. Це за офіційними зведеннями. Насправді, як стверджують самі бійці, треба рахувати вдвічі більше.
В Україні немає нових військових кладовищ. Є алеї Пам’яті героїв, алеї Слави. Найкращий меморіал героям АТО та Революції Гідності споруджено в Запоріжжі. Центральна й Західна Україна з шаною ставляться до своїх полеглих героїв. На жаль, цього не скажеш про прифронтові території.
Про стан поховань героїв АТО, передусім – про стан поховань тимчасово невідомих захисників України на територіях, наближених до зони бойових дій доповів коломиянам колишній боєць добровольчого батальйону “Айдар”, а на цей час координатор Всеукраїнського громадського руху “Людина живе доки її пам’ятають” Микола Павлюченко, уродженець Січеславщини.
Учасникам зустрічі продемонстрували фото і відеоматеріали з офіційних місць поховань.
У Запоріжжі стан поховань бійців АТО тримає під контролем обласна влада. А ось місцеві мешканці місцем поховання цікавляться менше. Таксисти не знають узагалі.
Цього не скажеш про Дніпро. Місцеві підприємці спорудили тут величний меморіал.
У райцентрі Старобільську Луганської області, підконтрольному Україні, до загиблих героїв ставлення абсолютно байдуже,- запевняє Микола Павлюченко. Волонтери неодноразово зверталися до місцевої адміністрації, однак результат нульовий. На щорічні заходи з ушанування пам’яті загиблих місцева влада демонстративно не з’являється.
Опікуються останками загиблих дві-три родини патріотів. До міста приїжджають родичі загиблих бійців, чиї тіла ідентифікували за допомогою ДНК, проте забрати й перепоховати останки – дуже клопітка й витратна справа.
Так само складно схилити тамтешню владу і населення покласти на місці поховань капличку. Храм УПЦ КП там нещодавно спалили невідомі.
Гість попросив допомоги коломиян у спорудженні екуменічної (міжконфесійної) каплички в Старобільську, на що отримав згоду. Священик Михайло Дзюба, депутат міськради Геннадій Романюк, підприємець Михайло Бережницький пообіцяли, що допомогу спробують організувати.
Зустріч Миколи Павлюченка з коломиянами відбулася у рамках Програми національних обмінів ЦКМ міста Львова та ГО “Військові капелани” Коломиї.
Андрій МАЛАЩУК
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