У Коломиї діє бізнес-інтелектуальна платформа “Space Up”, яка змінює місто

Громадські ініціативи, волонтерські акції, спрямовані на зміни, вже стали звичними для обласних центрів. Нині цю хвилю підхоплюють і невеликі міста. Так, у Коломиї вже десь півроку діє бізнес-інтелектуальна платформа “Space Up”.

Все почалося влітку минулого року. Тоді в компанії “Best-run Consulting” вперше заговорили про потребу запустити в Коломиї проект, який би дав поштовх до розвитку міста. Компанію, яка займається оптимізацією бізнес-процесів, зас­нував у Києві коломиянин Володимир Білоус. Два роки тому через сімейні обставини чоловік залишив столицю, відкрив тут філію компанії та продовжив роботу.

“Коли я повернувся з сім’єю до Коломиї та зрозумів, що буду тут жити, то вирішив – треба створювати повноцінне хороше середовище, – розповідає Володимир Білоус. – Ідею підхопили працівники”.

“У нас молодий і соціально активний колектив. Постійно організовували і долучалися до акцій, ініціатив в місті, – говорить Михайло Данищук, керівник проекту та юрист компанії. – В один момент зрозуміли, що це потрібно акумулювати й перетворити в реальний інструмент. Наприклад, у платформу, яка б і іншим давала можливість втілювати свої ідеї”.

Спершу “Space Up” задумували як бізнес-інкубатор – майданчик для допомоги початківцям. Але потім ідея трансформувалась і втілилася в громадську організацію-платформу, на базі якої проводять різноманітні заходи: від зустрічей, дискусій, клубів до тренінгів. Перший захід провели в листопаді минулого року. За півроку сформували чотири основні напрямки роботи: формування нових бізнес-лідерів, розвиток ІТ-середовища, інтелектуальний розвиток та екологічна освіта. З листопада 2016 року команда проекту провела близько 100 заходів. Зокрема, проект “Школа лідерів”, форум голів ОСББ, розмовний клуб англійської мови. Також у “Space Up” відбулася зустріч коломиян з послом Канади в Україні Романом Ващуком.

“Спершу ми намагались шукати і впроваджувати заходи, які проводять подібні майданчики в інших містах. А зараз ми на тому етапі, коли заходи диктує аудиторія, – каже Михайло Данищук. – Люди самі приходять зі своїми ідеями, а ми лише допомагаємо їх реалізувати. І насправді – саме цього ми й прагнули! Легко знайти сильне середовище і стати там сильним, важче створювати сильне середовище своїми руками. Саме це ми намагаємося зробити в нашому місті”.

Більша частина заходів, що відбуваються в “Space Up”, безкоштовні. Витрати покриває компанія “Best-run Consulting”.

“Я розумію, якщо хочу тут жити, то іншого шляху немає, – говорить Володимир Білоус. – Потрібно інвестувати в середовище, в якому ти живеш. Це культура ведення бізнесу, ті цінності, які культивуються у Європі та США”.

За розвитком нового якісного підприємництва прийде й розвиток міста – переконані в “Space Up”. Тому основ­ним завданням вважають формування молодих бізнес-лідерів міста.

“У Коломиї є дев’ять освітніх закладів, в яких навчаються студенти. Це молоді люди, які хочуть достойного життя. Вони дивляться на успішних людей нав­коло, починають аналізувати, як вони досяг­ли успіху. А, на жаль, бізнес-капітали у нас сформувалися в 90-х і не секрет, яким шляхом, – каже Білоус. – Молодь це бачить і або починає грати за тими ж правилами, або виїжджає, або працює за копійки. Ми вирішили – треба показувати альтернативу”.

Нині в “Space Up” триває проект “Школа бізнес-лідерів”, в рамках якого 12 успішних молодих підприємців, фахівці у різних галузях, розповідають коломиянам, як розпочати свою справу, стати успішними, вести чесний і соціально відповідальний бізнес – і якими навиками для цього потрібно володіти. В ролі спікерів – як відомі в Україні бізнесмени, так і місцеві підприємці.

Своїми історіями успіху вже поділилися керівник франківського “Теплого міста” Юрій Филюк, засновник мережі клінік для тварин, ветеринар Михайло Мочернюк.

“Чому ми бачимо розвиток середо­вища через розвиток бізнесу? Бо робота у громадському та освітньому секторах постійно залежить від джерел фінансування – грантів, вкладів, пожертв. Щойно джерело зникає, зникає і середовище, – пояснює ­Білоус. – А розвиток підприємництва дає самодостатніх людей, які, крім того, що самі розвиваються, стають тими невеликими осередками, які можуть інвестувати в соціальні проекти міста. Тому ми намагаємося прививати їм усвідомлення того, що це – їхнє місто, і їм це також потрібно”.

Поки проект набирає обертів і тішить першими результатами – ініціативами від учасників, організатори думають, як розвивати його далі.

“Результатом нашої роботи мають стати громадські проекти, які створюватимуть учасники заходів, але вже самостійно. Можливо, волонтерські проекти, проекти для міста, власні бізнес-проекти, стартапи. Хотілося б все ж таки переформатуватися в бізнес-інкубатор, – каже Михайло Данищук. – Але це має відбутися природним шляхом. Усе, що ми робили, що робимо зараз, відбувається в природному темпі. Ми не форсуємо події. Час і середовище покажуть. Ми лише задаємо напрямок”.