У Коломиї 14 лютого можна буде одружитися вночі

“Кохання поза часом” – акцію до Дня святого Валентина придумали у Міністерсті юстиції України.

У Валентинів день всі закохані, навіть вночі зможуть подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у вищевказаний день.

Час проведення акції – 14 лютого 2018 року, з 08 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв.

Місце проведення – відділи державної реєстрації актів цивільного стану, визначені відповідними Головними територіальними управліннями юстиції.

Участь в акції на Прикарпатті беруть чотири відділення РАЦС – у містах Івано-Франківську, Коломиї, Калуші та Надвірній.