У Києві лікарі попереджають про епідемію вірусного менінгіту

У Києві зростає кількість хворих на менінгіт. У цьому році зареєстровано вже 27 випадків захворювання, при цьому протягом усього 2016 року було лише 10 хворих.

Про це розповіла директор департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург, повідомляє “24” з посиланням на прес-службу КМДА.

За її словами, кількість хворих серед дітей до 17 років – було 18 випадків проти 10 у 2016 році.

“У Києві спостерігається епідемічне неблагополуччя із захворюваністю на менінгококову інфекцію”, – наголосила Гінзбург.

За її словами, менінгококова інфекція з блискавичним перебігом – це рідкісна патологія. Однак, нині вона є глобальною проблемою у світі та чи не найчастішою причиною смерті дітей від інфекційних хворіб.

“Підступність хвороби полягає в тому, що перші симптоми подібні до симптомів ГРВІ, а летальність може наступити протягом вже 24 годин після їх появи”, – додала Гінзбург.