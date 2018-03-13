У Карпатах відкриють сезон сплавів

Вже цього тижня стартує перший у сезоні 2018 року сплав по Чорному Черемошу. Відправна точка – Верховина.

Про це інформує Правда.

“Поріг Гук майже розмерзся. Все-таки вищі сили на нашому боці – ми вгадали, в який день робити рафтинг.

В суботу, коли ми будемо на воді, буде АЖ +3! А в неділю, коли ми будемо на Терношорах,

буде (-) мінус 10”, – підтвердили намір першого старту 17 березня організатори сплаву карпатською річкою.

Відкриття сезону рафтингу на Чорному Черемоші, що його організовує “ЧеремошФест”, – 17 березня.

Збір учасників відкриття сезону у Верховині:

10:00-13:30 рафтинг № 1. Маршрут: село Дземброня – село Красник (завдовжки 8848 м, майже як Говерла), долають на рафтах.

Іменні пороги Чорного Черемошу, Дземброня, Дідів лікоть, Біла Кобила, Гучки I II III, Великий Гук, поріг “під Мостом”.

14:00-17:30 – рафтинг №2. Маршрут: село Дземброня – смт. Верховина (завдовжки 12 км, більше ніж Марсіянський жолоб).

17: 30- 20:00 – рафтинг № 3. Маршрут: село Дземброня – смт. Верховина (до бази), 16 км (половина найвужчого місця Ла-Маншу). Це бонусний рафтинг для витривалих і затятих.

Альтернативний рафтингу №3 спосіб проведення часу – відвідування одного з гуцульських музеїв у Верховині.