У Google Play з’явився вірус, що краде банківські паролі

Мобільний банківський троян BankBot замаскувався під ігри в Google Play і краде паролі.

Про це попереджає ESET, інформує “Економічна правда“.

У жовтні та листопаді 2017 року ESET виявили нові способи поширення мобільного банкера BankBot.

Зловмисники розмістили в Google Play додатки, призначені для прихованого завантаження трояна на пристрої користувачів.

“На першому етапі кампанії в Google Play з’явилися додатки-ліхтарики Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess і Sea FlashLight зі шкідливими функціями. На другому етапі – додатки для гри в пасьянс і софт для очищення пам’яті пристрою”, – відзначають в компанії.

Вірус працює наступним чином: після першого запуску завантажувач звіряє встановлені на пристрої програми з закодованим списком з 160 банківських мобільних додатків. Виявивши одне або кілька збігів, він запитує права адміністратора пристрою. Далі, через дві години після активації прав, стартує завантаження мобільного трояна BankBot – його інсталяційний пакет замаскований під оновлення Google Play.

“Всі виявлені завантажувачі скачують одну і ту ж версію BankBot з hxxp: //138.201.166.31/kjsdf.tmp. Завантаження можливе тільки в тому випадку, якщо на пристрої користувача дозволена установка додатків з невідомих джерел. Якщо ця опція не включена, на екрані з’явиться повідомлення про помилку і атака не зможе бути продовжена”, – відзначають в ESET.

Після установки BankBot діє типовим для мобільних банкерів чином. Коли користувач відкриває цільовий банківське додаток, троян завантажує підроблену форму введення логіна і пароля.

“Введені дані будуть відправлені зловмисникам і використані для несанкціонованого доступу до банківського рахунку жертви”, – застерігають в компанії.

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