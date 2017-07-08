У Франківську помер лідер гурту “Фантом-2” Роман Матіяш

Помер фронтмен легендарного в 90-их роках івано-франківського гурту “Фантом-2” Роман Матіяш.

Про це у Фейсбук повідомив прикарпатський богатир Василь Вірастюк.

“08.07.2017р. — близько 8-ої ранку, перестало битися Серце нашого без сумніву Великого Друга…

РОМАНА МАТІЯША (Панк)… З глибоким сумом приносимо свої співчуття родині Романа!

Прощання та похорони відбудуться в рідному місті Романа, Івано-Франківську”, – написав Василь Вірастюк.



У 2012 році Роман потрапив у аварію, тоді у нього відмовили дві нирки. В останні роки займався спортивною медициною.

Нагадаємо, нещодавно Роман став гостем телепрограми “Франківці” на ТРК Вежа.

Вічна пам’ять.

Довідково: “Фантом-2″ – український музичний гурт з Івано-Франківська, який виник у 1996 році. Напрям музики – євроденс. Гурт складався з Романа Матіяша та Ольги Гречко. Роман був у минулому учасником гурту “Турбо-Техно-Саунд”. Вони стрімко увійшли в український шоу-бізнес і завоювали велику аудиторію прихильників. У жовтні 1996 року гурт “Фантом-2″ випустив свій перший альбом “Зоряні війни”, який продався тиражем більше 1 млн. аудіокасет. У 1997 році вийшов другий альбом – “Без контролю”. Кліп на пісню “Двоє” неодноразово перемагав у хіт-параді “Територія А” та інших. Однак гурт проіснував тільки два роки.