У 38-річного прикарпатця знайшли арсенал боєприпасів та 1 кг пороху. ФОТО

Під час обшуку у жителя Рожнятівщини правоохоронці виявили боєприпаси.
Під час обшуку в будинку підозрюваного у вчиненні крадіжки з проникненням у житло знайшли мисливські патрони, суху сипучу речовину сірого кольору, схожу на порох, вагою близько 1 кг, 2 ручні гранати РГ-42, тротилову шашку ручної гранати РГ-42, унітарний артилерійський снаряд осколкової дії калібру 72 мм та мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Мешканець одного з сіл Рожнятівщини зберігав їх незаконно.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
да уш сепар ще той !!!!!!
да уш сепар ще той !!!!!!