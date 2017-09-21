У 38-річного прикарпатця знайшли арсенал боєприпасів та 1 кг пороху. ФОТО

Під час обшуку у жителя Рожнятівщини правоохоронці виявили боєприпаси.

Під час обшуку в будинку підозрюваного у вчиненні крадіжки з проникненням у житло знайшли мисливські патрони, суху сипучу речовину сірого кольору, схожу на порох, вагою близько 1 кг, 2 ручні гранати РГ-42, тротилову шашку ручної гранати РГ-42, унітарний артилерійський снаряд осколкової дії калібру 72 мм та мінометну міну калібру 50 мм часів Другої світової війни, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Мешканець одного з сіл Рожнятівщини зберігав їх незаконно.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.