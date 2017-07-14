У 2017 році Карпати планують відвідати близько 3,3 млн туристів

Відпочинок у Карпатах, як і роком раніше, займає першу позицію в рейтингу місць для проведення відпустки.

За даними дослідження, проведеного Київський міжнародний інститут соціології, не планують відпочивати влітку 59% опитаних громадян. 10% опитаних планують їхати до Карпат, 8% збираються провести літню відпустку на дачах чи у заміських будинках, 5% влітку будуть у родичів у селі, за кордон збираються 3% опитаних, до Криму поїде 1% респондентів. Ще 14% поки не визначились з місцем відпочинку, пише інформаційний портал “Гуцульський край“.

Соціологи відзначають, що кількість тих, хто бажає провести відпустку у Карпатах зростає четвертий рік поспіль – у 2014 році частка прихильників гірського відпочинку становила 7%.

З числа тих, хто планує відпочивати влітку, у Карпати збирається поїхати 24,4%, тобто кожен четвертий. Соціологи відзначили, що бажаючих відпочити у Карпатах серед чоловіків на 50% більше, ніж серед жінок. Активний відпочинок до вподоби людям у віці 30-50 років, трохи менше бажаючих у віці 18-30 років. Вони, переважно, мають вищу або середню спеціальну освіту.

До Карпат збираються їхати, переважно, заможні українці. 44% з них відповіли, що можуть дозволити собі купити що завгодно, 28% можуть купити деякі коштовні речі, у 18% з бажаючих приїхати у гори є можливість купувати продукти харчування, одяг і робити заощадження.

При цьому переважна більшість майбутніх гостей Карпат – із західного регіону. Менше гостей Карпати можуть очікувати з центрального регіону, значно менше зі сходу та півдня.

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Лідери туристичного бізнесу прогнозують суттєве зростання потоку туристів у 2017 році.

“За офіційною статистикою, минулого року Карпатський регіон прийняв близько 3,1 млн. туристів. Цього року притік туристів може зрости на 100-150 тисяч гостей”, – зазначила директор туристичного оператора “Гуцульський край” Любов Торосян.

Опитування проводилось Київським міжнародним інститутом соціології 19-28 травня 2017 року у всіх регіонах, крім тимчасово окупованого Криму та зони АТО. Опитано 2040 респондентів у віці від 18 років.