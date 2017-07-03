Цієї п’ятниці Прикарпаття відвідає Патріарх Київський Філарет

У п’ятницю, 7 липня, Манявський Хресто-Воздвиженський монастир та паломники із багатьох куточків України зустрічатимуть Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Розклад Богослужінь на цей день: перша Служба Божа відбудеться опівночі в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, друга – о 8-ій год. у Борисоглібському храмі.

Святкова Літургія за участю Патріарха – о 10-ій год.

Ігумен та братія монастиря запрошують всіх бажаючих на спільну молитву, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Богородчанської РДА.

Нагадаємо, у червні торік Патріарх Філарет перебував з візитом у Коломиї. Тоді Патріарх освятив нове єпархіальне управління Коломийсько-Косівської єпархії УПЦ КП, що по вулиці Коновальця.