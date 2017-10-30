Ціни на бензин в Україні продовжують зростати

Бензин на заправках продовжує дорожчати. Незважаючи на те, що наприкінці вересня паливо вже подорожчало на 1,5 гривні, минулого тижня деякі АЗС продовжували піднімати ціни.

Про це йдеться на порталі AutoNews, пише Сьогодні.

Так, літр українського палива зараз коштує близько 26 грн за літр, а імпортного – 28,5-29 грн. І це ще не межа, кажуть експерти. До кінця року паливо може подорожчати на півтори-дві гривні. Тобто, згідно з прогнозами, українське паливо коштуватиме близько 28 грн, а імпортне – більше 30 грн за літр 95-го бензину.

Фахівці називають дві основні причини зростання цін на паливо. По-перше, останнім часом на світових ринках подорожчала нафта. Якщо в першій половині року вона коштувала близько 50 доларів за барель, то зараз торгується вище 55 доларів, часто навіть ближче до 60 доларів за барель. Через це подорожчав у валюті і літр бензину.

Раніше бензин коштував близько 90 центів за літр, зараз же його вартість близько 1 долара, – пояснює директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. – Тому в разі підвищення курсу долара, зростатиме і вартість бензину. Адже 90% нафтопродуктів в Україні – імпортні.

А ось що буде з доларом до кінця року, експерти точно передбачити не можуть. Точніше, їх прогнози сходяться в одному – долар дорожчатиме. Але до якої межі, невідомо. Одні прогнозують 28 грн за долар до кінця року, інші – 29 грн за долар. Зміцнюватися ж гривня почне ближче до весни і до літа опуститься до рівня 26-27 грн. Природно, в такій ситуації дорожчатиме і бензин приблизно до таких же рівнів.