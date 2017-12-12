Троє прикарпатців стали жертвами інтернет-шахраїв

Днями інтернет-шахраї ошукали прикарпатців на 17 тис. грн.

Про це інформує прес-служба поліції.

Так, до Івано-Франківського відділу поліції звернувся 44-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 3700 гривень. З’ясувалося, що чоловік вирішив купити через Інтернет мережу талони дизельного палива. На сайті «ОЛХ» знайшов потрібний йому товар. Зателефонувавши за вказаним номером та, узгодивши з так званим «продавцем» ціну, перерахував гроші на банківський рахунок шахрая в результаті – ні талонів не отримав, ні грошей, звісно, не повернули.

Наступною жертвою шахрайських дій стала 44-річна франківчанка, яка втратила близько 8 300 гривень. Як з’ясувалося, потерпіла також через Інтернет мережу на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж меблів. Жінка зателефонувала продавцеві та узгодила умови купівлі. Після чого, перерахувала грошові кошти на банківський рахунок «псевдо» продавцеві, після чого мала отримати бажану покупку. Однак шахрай зник з товаром та коштами. За допомогою потерпіла звернувся до правоохоронців.

Того ж дня до Калуського відділу поліції звернулася 40-річна місцева мешканка. Жінка повідомила про те, що напередодні до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником одного із місцевих банків під час спілкування з потерпілою, зловмисник увійшов у довіру і шахрайським шляхом дізнався інформацію даних картки потерпілої, після чого заволодів її грошовими коштами в сумі близько 5 300 гривень.

Поліціянти області закликають громадян бути уважними і обережними при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет, отриманні смс-повідомлень типу: «Ви виграли автомобіль», «ваш банківський рахунок заблоковано» та спілкуванні із невідомими особами, які намагаються отримати конфіденційну інформацію про реквізити ваших банківських карток чи нібито «вирішують» питання про уникнення кримінальної відповідальності родичів, які потрапили в ДТП чи іншу неприємну ситуацію.