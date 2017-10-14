Тренер з Коломийщини може очолити збірну України замість Шевченка

До списку потенційних наставників збірної України, окрім Андрія Шевченка, ввійшли: Мирон Маркевич, який раніше вже очолював збірну України, Віктор Скрипник, котрий нещодавно тренував німецький клуб Бундесліги “Вердер” (Бремен) і Роман Григорчук, який очолює азербайджанську “Габалу”, пишуть Вікна.

Прізвища трьох кандидатів оприлюднило видання “Голос України”, посилаючись на авторитетне джерело в національній федерації. Водночас видання зазначає:

“Федерація футболу України може продовжити співпрацю з Андрієм Шевченком. І сам тренер сказав, що готовий продовжити працювати на своїй посаді”.

Запасних кандидатів ФФУ розглядає на всяк випадок.

Довідка. Роман Григорчук (нар. 22 березня 1965, село Корнич Коломийського району Івано-Франківської області) — український футбольний тренер. У минулому — український та радянський футболіст, грав на позиції нападника. Насамперед відомий виступами у складі таких футбольних клубів, як українські “Прикарпаття” з Івано-Франківська та “Кривбас” з Кривого Рогу, а також російський “Сатурн” з міста Раменське та латвійський “Дінабург” з Даугавпілса. У склад цих клубів Григорчук став срібним призером 1-ї зони другої ліги чемпіонату СРСР 1991 року, найкращим бомбардиром першої ліги чемпіонату Українисезону 1992–1993 років та золотим призером першої ліги чемпіонату України сезону 1993–1994 років. Найкращий тренер 2015 року в Азербайджані.

Тренерську діяльність Роман Йосипович розпочав у даугавпілському “Дінабурзі”, де п’ять років підряд разом із клубом займав четверте місце у місцевій вірслізі. Згодом тренер перейшов до одного з грандів тодішнього латвійського футболу — футбольного клубу “Вентспілс”. Розом із цією командою тренер три роки підряд ставав золотим призером вищого дивізіону чемпіонату Латвії, у 2006, 2007 та 2008 роках. Також “Вентспілс” під керівництвом Григорчука двічі вигравав кубок країни, у 2005 та 2007 роках, ставав срібним призером низки неофіційнийх титулів, як Кубок Співдружності та Балтійська ліга, а також тричі став найкращим тренером Латвії.

У 2009 році Роман Йосипович повернувся до України. Наприкінці того ж року тренер очолив тренерський штаб запорізького “Металурга”, де близько місяця працював до завершення сезону 2009–2010 років. Згодом, наприкінці 2010 року тренер очолив інший український футбольний клуб — одеський “Чорноморець”, що тоді виступав у першій лізі чемпіонату України. По завершенні сезону тренер повернув команду до елітного дивізіону. У сезоні 2012–2013 років клуб під керівництвом Григорчука вийшов у фінал кубка України, що дозволило йому наступного сезону взяти участь у міжнародному змаганні — Лізі Європи УЄФА.

18 грудня 2014 стало відомо про призначення Григорчука головним тренером азербайджанського клубу “Габала” з однойменного міста.