“Той, хто затримує зарплату працівникам, забирає в них можливість жити”, — Глава УГКЦ про оплату праці

“Той, хто затримує зарплату працівникам, забирає в них можливість жити”, — Глава...

У черговому прямому ефірі інтерактивного проекту “Відкрита Церква” 17 лютого на “Живому ТБ” Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав висловив думки з приводу рівня оплати праці в Україні.

Він закликав владу і роботодавців не затримувати зарплату працівникам і застеріг від небезпеки того, що бізнес не буде розвиватися в Україні, а працівники будуть шукати роботу за кордоном, йдеться на Інформаційному ресурсі УГКЦ, пише Дзеркало Коломиї.

