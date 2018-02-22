“Той, хто затримує зарплату працівникам, забирає в них можливість жити”, — Глава УГКЦ про оплату праці

У черговому прямому ефірі інтерактивного проекту “Відкрита Церква” 17 лютого на “Живому ТБ” Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав висловив думки з приводу рівня оплати праці в Україні.
Він закликав владу і роботодавців не затримувати зарплату працівникам і застеріг від небезпеки того, що бізнес не буде розвиватися в Україні, а працівники будуть шукати роботу за кордоном, йдеться на Інформаційному ресурсі УГКЦ, пише Дзеркало Коломиї.
- Ми повинні звикнути до обов’язку платити податки. Інакше, тоді ми відмовляємося будувати свою державу. Безперечно, коли йдеться про розмір оподаткування, податковий тиск на того чи іншого працедавця, то повинні бути встановлені справедливі стосунки між державою, податковою системою і тими, хто створює робочі місця
- Держава повинна шанувати тих, хто дає зарплату, хто розвиває бізнес, створює робочі місця для її громадян. Нажаль, сьогодні ще не до кінця врегульовані стосунки між чесним працедавцем, чесним працівником, чесною державою, яка належним чином поважає і одного, і другого
- Від низької зарплати будуть мінімальні відрахування в державний бюджет і постане таке питання: за що утримувати пенсіонерів, яким чином забезпечувати соціальну сферу України?
- Існує велика небезпека, що бізнес не буде розвиватися в Україні, а працівники будуть шукати роботу закордоном. Створюються такі обставини, які виштовхують кваліфікованих працівників з України, для того, щоби шукати гідну зарплату в іншій країні
- Якщо Україна прагне розвиватися, як європейська держава, вона повинна шанувати працю своїх людей
- Потрібно мати можливість відкритої дискусії! Очевидно чесні стосунки між працедавцем і робітником повинні бути. Працедавці повинні бути справедливими, інакше ми опинимося на межі соціального вибуху. Тоді ви, працедавці, втратите працівників і ваш бізнес в найближчому майбутньому зазнає краху!
- Хто не шанує працю своїх працівників, той має небезпеку їх втратити
- Несправедлива зарплата є гріхом, бо тоді людину кривдять. Деколи людина змушена працювати в таких умовах, бо іншої роботи немає, однак це надужиття на ринку праці. Відомо, як трагічно закінчили свою історію ті країни, ті суспільства, які в такий спосіб визискували своїх працівників
- Затримка зарплати, за вченням Церкви, є гріхом, подібним до чоловіковбивства. Тому, той, хто затримує зарплату своїм працівникам, забирає в них можливість жити
- Синод Єпископів УГКЦ неодноразово звертався і до влади, і до роботодавців, наголошуючи на тому, що неприпустимо затримувати зарплату своїм працівникам
- Існують дві проблеми щодо оплати праці в Україні: несправедливість по відношенню до оплати праці працівника, а також гріх затримки зарплати.