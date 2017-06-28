ТОП-20 місць у Карпатах, де можна відпочити влітку. ФОТО

Фото кращих місць у Карпатах оприлюднили на сайті Lovely Live.

Свидовецький хребет

Край озер, гірських букових лісів, зеленіючих пасовищ і барвистих гір. Хребет Свидовець – один з наймальовничіших у Карпатах. З кожним кроком відкриваються нові панорами, які так і хочеться зафіксувати на полотні. Або хоча б на фотоапараті. Адже кожен турист просто зобов’язаний зробити фото Карпат! Вінчає масив гора Близниця (1883 м). Туристичних маршрутів тут багато.

Говерла

Багато українців своє знайомство з карпатськими горами починають саме з Говерли. Це найвідоміша гора країни. І їй є чим пишатися: горі немає рівних за висотою по всій Україні. Але до втіхи туристів її вершина дуже зручна: з невеликого плоского майданчика відкриваються величні краєвиди. Ще не підкорили найвищу гору України? Тоді не зволікайте з подорожжю: гори Карпат чекають. Зупинитись зручно в одному з готелів Ворохти.

Гора Вухатий камінь

Якою б ви собі могли уявити гору Вухатий Камінь? Фантазія кожного з нас малює різні образи. Так відбувається і з тими, хто дивиться на гору. Комусь справді бачиться вухо, а хтось запримітив ніс! Але головне, що схили гори Вухатий Камінь дуже мальовничі. Хитромудрі зображення, намальовані за задумом невідомого художника, ще називають “церквами”. Панорами, які відкриваються звідси, такі жадані для цінителів природної краси! Немає нічого дивного в тому, що Вухатий Камінь увійшов до числа популярних туристичних маршрутів. Оцінити пейзажі можна під час пішого походу.

Гора Шпиці

Гора, яка подружилася з громом і грозовими хмарами. Шпиці немов манять до себе негоду. Хмари тут люблять поплакати і вилити горі всю свою печаль. Шпиці дивують скелями химерної форми, що вінчають вершину гори. Якщо потрапити сюди в тиху погоду, можна насолодитися приголомшливими панорамами. Адже видно велич гір-сусідок: Бребенескул, Вухатий Камінь, Дземброня, Туркул, Петрос і, звичайно, Говерла. І сльози, які ллють Гаджинські водоспади на однойменній полонині.

Дземброня

Відмінне місце, щоб сховатися від світу і втекти від цивілізації. Дземброня – це найвисокогірніше село України і наймальовничіша гора. Хоча шлях сюди не найлегший, у свій час тут побували Леся Українка, Василь Стефаник. Як раз з Дземброні починаються популярні маршрути по Чорногорі.

Полонина Боржава

Природа Карпат багатолика. Яскраві барви полонини Боржави, залитої сонячним світлом, неосяжні простори дарують дивовижні відчуття. Гори, вкриті соковитою зеленню, дуже мальовничі. Найбільш барвиста панорама відкривається з вершини найвищої гори – Стрий, що досягає практично 1,7 км.

Магія Боржави велика: це місце вважається одним з кращих для піших походів. Любителям поспілкуватися з природою пропонують різні тури. Можна подорожувати по-простому, з наметом за плечима, або селитися в дерев’яних котеджах.

Криворівня

Чому так багато говорять про маленьке гуцульське село, що не має особливої інфраструктури? Та тому, що Криворівня допомагає перенестися в іншу реальність. Здається, наче ти в чарівному королівстві, оточеному гірським кільцем, в середині якого весело хлюпоче гірська річка. Гори вкриті густою зеленню – немає і натяку на багатоповерхову забудову. Чудові пейзажі, якими славиться село, ще не встигла зіпсувати цивілізація. Але, можливо, варто поспішити побачити “Українські Афіни” в їх первозданній красі.

Скелі Довбуша

Природа – найкращий скульптор. Тільки вона могла створити такі могутні й мудрі форми, як Скелі Довбуша. Обриси величезних скель і гігантських каменів чимось нагадують неймовірні образи фантастичних істот. Здається, що тут, на таємних ходах, причаївся лев або мудрий сфінкс. А місцеві жителі впевнені, що кожна скеля відображає частину тіла національного героя Олекси Довбуша.

Парк “СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ”

Між трьома карпатськими річками – Стрий, Опір і Мізунка розташувався чарівний гірський масив. Ліси Карпат дарують прохолоду. Величезні буки, стародавні смереки і ялиці ростуть тут вже більше сотні років. Рідкісні тварини, чарівні водоспади, історико-культурний заповідник “Тустань”, мінеральні джерела – це все Національний парк “Сколівські Бескиди”.

Скелястий Карстовий міст

Коли дивишся на велич карпатських гір, насилу віриться, що на їх місці колись хлюпало стародавнє море. Тисячоліттями воно створювало химерні барельєфи. А коли пішло, залишило на дні морському своє дивовижне творіння. Скеля Карстовий міст, майстерно виточена морем, відбиток стародавніх часів. До цього місця можна дістатися тільки пішки – дороги до фантастичної скелі як такої немає. Але це дуже приємна подорож, що пролягає через Карпатський біосферний заповідник.

Печера Молочний камінь

Здається, що ти опинився в казці. Ось-ось з’явиться господар цього підземного царства, що створив захоплюючі фантастичні візерунки. Варто тільки зайти у просторий зал, як ти опиняєшся повністю в його владі, підкорений величчю підземного палацу. Головну прикрасу – химерні сталактити – можна розглядати цілу вічність. Їх століттями споруджував білий вапняний розчин, який повільно стікав по стінах печери. Знайомитися зі світом печери Молочний камінь краще з провідником – він допоможе дізнатися таємниці печери і не розгнівати хазяїна.

Печера Попелюшка

Унікальні природні місця в Карпатах є й під землею. Печера Попелюшка заслужила своє ім’я скромністю. Довгий час вхід до неї здавався непримітним, і красу печери не поспішали відкривати. Але відкривши завісу таємничості, побачили ціле підземне царство. Ця гіпсова печера – 3-тя у світі за площею. Множинні лабіринти, величезні печерні зали і цілі підземні озера постали у всій своїй красі, коли частина вод, що ховала Попелюшку, пішла.

Зали і галереї, вкриті різнобарвною глиною, мабуть, набагато цікавіші музейних. Можна зустріти і саму “Попелюшку” – статую з глини. Якщо збираєтеся відвідати печеру, зручніше всього зупинитися в Чернівцях. Можливо, вам підійде готель у центрі міста.

Озеро Синевир

Якщо запитати українця, яке найвідоміше озеро країни, він, не вагаючись, відповість – Синевир. Ця карпатська перлина – природне диво Українських Карпат, до якого щорічно з’їжджаються тисячі людей. “Морське око”, що сховалося в тиші на вершині гори, – одна з найпопулярніших визначних пам’яток Карпат.

Водоспад Шипіт

Якщо прислухатися, то можна почути, як, стікаючи з 14-метрової висоти, весело перешіптуються крапельки води. Водоспад Шипіт, оточений смарагдом зелені – коштовна прикраса Карпат, що блищить у променях сонця. Це найбільш повноводний водоспад Закарпаття. Найкращий час для милування його переливами – весна. В цей час сніг змінює свій вигляд, дивним чином перетворюючись у кришталево чисті потоки води.

Черемош

Гірські річки Карпат не дарма здобули поетичний епітет “бурхливі”. Коли тане сніг і вони набувають всієї своєї міці, вода, стікаючи з гірських вершин, буквально кипить! Річка Черемош саме така. Її добре знають екстремали з усієї України: адже сплавитися по ній навесні – це такий адреналін! Тут так багато захоплюючих порогів! А скоро саме час для рафтингу.

Мінеральні джерела Східниці

Краса, яка зцілює. Залиті сонцем краєвиди “Української Швейцарії” дарують натхнення, а її води – здоров’я. Це чудотворне місце вважається найбільшим осередком джерел в Європі: тут близько 40 джерел. Ця “жива вода” – справжнє диво, до якого за зціленням з’їжджаються гості Карпат. Славиться Східниця своїми мінеральними грязями.

Драгобратський водоспад і озеро Герешаска

Зачарований природний ансамбль, утворений шумливим водоспадом і тихим гірським озером. Озеро Герешаска, що має дивовижну прямокутну форму, зверху дивиться на каскадний Драгобратський водоспад, що скидає свої води із 7-метрової висоти.

Манявський водоспад

Маленьке диво – Манявський водоспад. Три розхвильованих каскади обрушуються вниз по обривистих скелях. Місцевість навколо 18-метрового водоспаду живописна і оповитабезліччю таємниць і легенд. Хто знає, раптом саме ви почуєте спів карпатських німф? Спробуйте випробувати щастя під час екскурсії.

Озеро Несамовите

Високогірне озеро Несамовите – одна з перлин Карпат. Воно забралося на висоту 1750 метрів! Вважається, що мальовниче озеро льодовикового походження своїми обрисами нагадує Антарктиду. Ходить легенда, що на його дні знайшли спокій грішні душі. Тому не можна в ньому купатися або кидати каміння.

Долина нарцисів

Доторкнутися до чарівництва Долини нарцисів щороку приїжджають тисячі туристів.

Кажуть, це закарпатське диво поступово зникає.

Це далеко не всі живописні місця в Карпатах. Перелік природних красот цього краю можна доповнювати нескінченно.