Суд визнав звільнення Василя Хмуляка та двох тренерів ДЮСШ №1 незаконним, міськрада подала апеляцію

15 листопада Коломийська міська рада звільнила з посади директора ДЮСШ №1, заслуженого тренера України з вільної боротьби Василя Хмуляка.

У наказі було написано, що причиною звільнення є систематичне невиконання посадових обов’язків. Тоді ця причина здалася надуманою, адже Василь Хмуляк пропрацював у закладі 35 років без жодних скарг та конфліктів і ще зовсім недавно отримував від міськради подяки за роботу. Справжньою причиною звільнення називали конфлікт Василя Хмуляка із секретарем міської ради Любомиром Жупанським, який, прийшовши до влади, звів особисті рахунки.

З рішенням міської ради Василь Хмуляк не погодився і подав до суду. І от 24 квітня Коломийський міськрайонний суд виніс рішення на користь пана Василя та визнав його звільнення незаконним. Відповідно, поновив його на посаді директора ДЮСШ №1. Він вже вийшов на роботу, однак не на своє старе місце на бульварі Лесі Українки. З липня спортивна школа №1 міститься на стадіоні “Юність”, адже має профіль ігрових видів спорту.

“Рішенням суду, – каже Василь Хмуляк, – я задоволений. Адже ми змогли довести свою правоту та відновити справедливість. Однак після відновлення на роботі я отримав значно гірші умови праці. Мені тут на стадіоні виділили обдерту кімнатку, яку переобладнали з гардеробу”.

Окрім поновлення на роботі, суд постановив виплатити Василеві Хмуляку заробітню плату. “Виплата вже почалася, – каже пан Василь, – однак міська рада порахувала її по мінімуму. Це зовсім не та сума, яку мені мали б заплатити”.

Виграли суд у Коломийської міської ради ще двоє тренерів, які були звільнені з Василем Хмуляком – це Олександр Єжов та Андрій Хмуляк. Однак, на відміну від Василя Хмуляка, на роботу вони ще не вийшли.

“Рішення у моєму позові, – каже Олександр Єжов, – було винесене 24 квітня. – Суд визнав моє звільнення незаконним і відновив мене на посаді тренера. Однак це було так зване “заочне” рішення. Річ у тім, що на оголошенні вироку не було представників міської ради. Відповідно, вони це рішення можуть оскаржити або дати на перегляд, мотивуючи це тим, що їх не було на засіданні. В мене складається враження, що вони просто затягують процес”, – розповів тренер.