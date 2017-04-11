Суд виніс вирок колишньому начальнику міліції у Коломиї, який “кришував” наркобізнес

Сьогодні, 11 квітня, в міському суді Івано-Франківська провели останнє судове засідання у справі начальника відділу першого територіального Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності, підполковника поліції Олександра Кочкіна.

Як відомо, у травні в Івано-Франківську затримали двох правоохоронців, що виконували свої обов’язки навпаки – замість продіяти наркозлочинам сприяли їм. У їхніх кабінетах було вилучено значну суму готівки та велику партію наркотиків.

У поліції тоді повідомили, що начальник відділу територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Олександр Кочкін та його заступник Крутий замінювали наркотики, що проходили як речові докази на фальшиві, аби провертати власні оборудки та допомагали наркоділкам уникнути відповідальності. Тоді було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального Кодексу України, пише Бліц-Інфо.

Та вже 30 вересня прокуратура передала справу до суду. Обвинувачені визнали свою вину, тож з ними уклали угоду про визнання винуватості. У жовтні заступнику Кочкіна Крутому суд присудив рік за гратами, які фактично він вже відсидів, оскільки перебував у СІЗО з травня.

Натомість вирок у справі підполковника Олександра Кочкіна суд виніс сьогодні, 11 квітня. Слід зауважити, йому інкримінували вже інші статті, аніж було спочатку: ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч.2 ст. 369-2 (Зловживання впливом), ч.1 ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Оскільки і прокуратура, і захист підсудного просили суд підтримати укладену угоду, за якою підполковнику пропонується остаточна міра покарання у вигляді двох років позбавлення волі та заборони обіймати посади протягом двох років, тож справу розглядали за спрощеною процедурою. Після допиту Кочкіна суд виніс вирок – за отримання неправомірної вигоди від родичів підозрюваного та зловживання впливом, визнати його винним та призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі та три роки заборона на обіймання посад. Утримання під вартою рахувати від дня затримання. А оскільки його затримали у травні минулого року, тож вже незабаром він вийде на волю. Окрім того суд постановив стягнути з Кочкіна на користь держави 2774 гривні 30 копійок за проведення експертиз.

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