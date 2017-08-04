Студенти Коломийського ліцею сфери послуг відтепер мають можливість навчатись у Німеччині. ВІДЕО

Студенти Коломийського ліцею сфери послуг відтепер мають можливість навчатись у Берліні.

Заклад підписав угоду про співпрацю з Берлінською школою кулінарного мистецтва.

Майже 30 студентів, які здобувають фах кухарів та офіціантів, отримають можливість впродовж трьох років навчатись кулінарній майстерності в столиці Німеччини.

Єдина умова – це базові знання німецької мови та бажання вдосконалювати свої професійні вміння.

Детальніше дивіться у сюжеті каналу НТК.

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