“Стежити за своїм тілом стало модно”: на Прикарпатті пройшов фестиваль з бодібілдингу та фітнесу. ФОТО

“Стежити за своїм тілом стало модно”: на Прикарпатті пройшов фестиваль з бодібілдингу...

В Івано-Франківську відбувся Чемпіонат західного регіону України з бодібілдингу та фітнесу, у якому взяли участь понад 60 учасників.

Оцінювало учасників змагань журі у складі 9 суддів української та міжнародної категорій, пише КУРС.

Заслужений майстер спорту України з бодібілдингу та головний суддя змагань Федір Хашалов розповів, що протягом останніх років зростає кількість людей, які цікавляться спортом, відвідують тренажерні зали та обирають здорове харчування.

“Це стало трендом. Це стало модно. Ми спостерігаємо багато фотографій в Instagram, інших соцмережах. Люди показують, як вони виглядають. Стежити за своїм тілом стало дуже модно і за тим, чим ми харчуємось, а не тільки, як ми духовно розвиваємось”, – зазначив Федір Хашалов.

У змаганнях беруть участь представники інших регіонів: Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської областей, а також кілька учасників з Луганщини. Є також іноземці, які зараз проживають в Україні та підтримують цей спорт.

Учасники чемпіонату змагалися у семи номінаціях:

– чоловіки фізік: до 176 см, понад 176 см;

– жінки бікіні: до 160 см, до 166 см, понад 166 см;

– жінки бодіфітнес: абсолютна категорія;

– жінки фізікі: абсолютна категорія;

– чоловіки класичний бодібілдинг: абсолютна категорія;

– чоловіки бодібілдинг: 80 кг, понад 80 кг;

– чоловіки-майстри бодібілдинг: абсолютна категорія.

Переможці у своїх номінаціях представлятимуть Івано-Франківськ на Чемпіонаті України, який відбудеться через два тижні у Вінниці.