Стартувала додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання

Сьогодні тестуванням з української мови та літератури розпочалась додаткова сесія ЗНО.

Додаткові тестування триватимуть до 12 липня, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Завтра абітурієнти складатимуть англійську та російську мови. 5 липня – математику, 6 липня – історію України, 7 липня – біологію, іспанську, німецьку та французьку мови, 10 липня – географію, 11 липня – фізику, 12 липня – хімію.

ЗНО з російської, іспанської, німецької, французької мов розпочнуться о 14:00. Усі інші – об 11:00.

Допуск до пункту тестування можливий за наявності сертифіката ЗНО, паспорта та запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Без оригіналу чи копії одного з обов’язкових документів абітурієнта не допустять до участі у тестуванні.

Читайте також: Вступна кампанія-2017: рейтинг вишів України та ціна навчання у них