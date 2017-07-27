Стало відомо, коли з’явиться на ринку iPhone 8. ФОТО

Раніше в мережі неодноразово з’являлись повідомлення про те, що презентація нового iPhone відкладається через певні технічні причини.

За даними Macotakara, вихід смартфону на ринок очікується у першому кварталі 2018 року, повідомляє 24 канал.

Також повідомляється, що перші продажі будуть обмежені. До того ж iPhone 8 не випускатиметься у білому кольорі, принаймні у перших партіях купити смартфон у такому кольорі буде неможливо.

Раніше ЗМІ говорили про те, що в нового смартфону від Apple буде дзеркальне покриття, однак поки ця інформація не підтвердилась.

Днями у мережі з’явились фото фінального дизайну.

Зображення флагманського смартфона Apple iPhone 8 презентували з OLED-дисплеєм 5,8 дюйма. Раніше була інформація про те, що на екрані іPhone 8 буде сканер відбитка пальця. Проте одні джерела вважають, що виробник вмонтує його в передню панель смартфона, інші заявляють, що він буде розміщений на задній стороні гаджета, повідомляють на Forbes.