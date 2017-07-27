Стало відомо, коли з’явиться на ринку iPhone 8. ФОТО

Раніше в мережі неодноразово з’являлись повідомлення про те, що презентація нового iPhone відкладається через певні технічні причини.
За даними Macotakara, вихід смартфону на ринок очікується у першому кварталі 2018 року, повідомляє 24 канал.
Також повідомляється, що перші продажі будуть обмежені. До того ж iPhone 8 не випускатиметься у білому кольорі, принаймні у перших партіях купити смартфон у такому кольорі буде неможливо.
Раніше ЗМІ говорили про те, що в нового смартфону від Apple буде дзеркальне покриття, однак поки ця інформація не підтвердилась.
Днями у мережі з’явились фото фінального дизайну.
Зображення флагманського смартфона Apple iPhone 8 презентували з OLED-дисплеєм 5,8 дюйма. Раніше була інформація про те, що на екрані іPhone 8 буде сканер відбитка пальця. Проте одні джерела вважають, що виробник вмонтує його в передню панель смартфона, інші заявляють, що він буде розміщений на задній стороні гаджета, повідомляють на Forbes.
Джерелом нових зображень став виробник чохлів для телефонів Nodus.
Що стосується вартості майбутнього смартфона, то вона складе близько 1000 доларів США.
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