До кінця дня 27 липня виші обіцяють опрацювати усі заяви вступників

В електронних кабінетах вступників повинен з’явитися статус “Допущено до конкурсу” або “Відмовлено”.

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що всі заяви про вступ до вищих навчальних закладів, що будуть подані абітурієнтами у середу, 26 липня, будуть опрацьовані приймальними комісіями до 18 години 27 липня.

Також у відомстві повідомили, що всі заяви, які надійшли до вишів більше ніж три дні тому, мають бути опрацьовані приймальними комісіями вже сьогодні, пише Оsvita.ua.

В електронних кабінетах вступників повинен з’явитися статус “Допущено до конкурсу” або “Відмовлено”.

Як відомо, напередодні Міністерство освіти звернулось до приймальних комісій вищих навчальних закладів з вимогою забезпечити ухвалення і внесення до ЄДЕБО рішень щодо допуску до конкурсного відбору абітурієнтів або відмови в ньому.

Наразі вступники зареєстрували 159 тис. електронних кабінетів, через які подано понад 1 млн 043 тис. електронних заяв. Загалом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні – молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра – наразі подано 1 656 625 заяв.