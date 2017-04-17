Стало відомо, чому у Коломиї зростуть тарифи на воду

Після доволі тривалої відсутності у коломийському медійному просторі знову з’явився міський водоканал. З’явився одразу з двома доволі резонансними новинами. Перша була про те, що остаточно вирішено питання щодо 3,5-мільйонного кредиту від Cвітового банку; інша повідомляла, що й так захмарні тарифи на воду у Коломиї знову зростуть.

Як повідомив нам Юрій Березовський, головний інженер КП “Коломияводоканал”, минулого тижня було остаточно вирішено питання виділення комунальному підприємству кредиту від Світового банку розміром 3,5 мільйона доларів, тобто понад 93 мільйони гривень.

Кредит бере на себе КП “Коломияводоканал”, гарантом кредиту є Коломийська міська рада, а гарантом курсової різниці є держава. Кошти, отримані від Світового банку, підуть на ремонт 30 кілометрів міського водопроводу, нові засоби механічної очистки води та фільтраційні басейни.

Крім цього за рахунок кредиту “Коломияводоканал” планує зменшити ступінь втрати води, за яку сплачують коломияни. Станом на сьогодні зношені водопровідні комунікації втрачають до 30% води. От коштом кредиту планують зменшити ці втрати.

Майже одночасно з інформацією про кредит з’явилася новина про чергове підняття тарифів на водопостачання та водовідведення. 22 березня на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, було розглянуто питання щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення.

Комісія підтримала звернення “Коломияводоканалу” і дала добро на підвищення тарифу на воду у Коломиї з 14,64 грн. до 17,21. Якщо це станеться, то наш новий тариф зрівняється із двома найвищими показниками по Україні у категорії міст з населенням 50-100 тисяч – Калушем та Фастовом. Там за воду платять 17,9 та 17,8 грн. відповідно.

Такі захмарні ціни на воду комунальники пояснюють традиційно. Старий тариф діє вже три роки, а за цей час значно зросли усі складники тарифу. Зокрема, на 100% зросла ціна на електроенергію, на 58% – паливно-мастильні матеріали, а головне – втричі до 3200 гривень зросла мінімальна заробітна плата, яка складає майже половину структури тарифу.

Заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук на засіданні комісії повідомив, що міський голова Ігор Слюзар і депутатська комісія погодили підвищення тарифів. Тож вже на найближчому засіданні виконавчого комітету це питання винесуть на розгляд і, безперечно, проголосоване. Орієнтовно нові тарифи почнуть діяти з травня.

Така синхронність отримання кредиту та зростання тарифів дає частині громади підстави бачити тут причинно-наслідковий зв’язок. Коломияни переконані, що кредит Світового банку “повісили” на плечі простих людей. Можливо до такої думки підштовхує досвід минулого кредиту. Ми тоді також взяли доларову позику. І якщо у гривневому еквіваленті це було 20 мільйонів, то, внаслідок знецінення нашої валюти, віддали ми втричі більше, і віддавали з міського бюджету, тобто нашими з вами грошима.

Однак влада це заперечує. Ігор Слюзар каже, що кредит від Світового банку не впливає на тариф. Ціна на послуги водоканалу зросте через підвищення мінімальної заробітної плати. Це ж запевняють і у “Коломияводоканалі”.

Віктор ФІТЬО